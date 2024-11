Eventos alteram tráfego neste fim de semana em Salvador; confira locais

Procissões religiosas acontecem em São Gonçalo do Retiro, e na Cidade Nova - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Neste final de semana, entre sábado, 26, e domingo, 27, algumas áreas da cidade terão trechos modificados para o tráfego de veículos para a realização de eventos de corrida e procissões religiosas, de acordo com informe divulgado pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Os eventos se estendem até a segunda-feira, 28, e o acesso dos moradores às vias bloqueadas será permitido mediante comprovação de endereço.

Confira a programação de eventos e os trechos que serão modificados:

Sábado (26/10)

ENERGY NIGTH RUN: Nos bairros da Boca do Rio e Piatã, haverá interdição do tráfego de veículos, das 18h às 21h, na Av. Octávio Mangabeira (orla), sentido Itapuã, entre o retorno do Salvamar e o retorno após o SESC.

O bloqueio também ocorrerá na faixa à direita da via, sentido Itapuã, entre o retorno após o SESC e a Nova Praça de Piatã. Também na Av. Octávio Mangabeira, mas no sentido Pituba, a interdição ocorre no mesmo horário, na faixa à esquerda da via, entre os prismas em frente ao SESC Piatã e o retorno da Terceira Ponte.

Haverá ainda posicionamento de barreiras, a partir das 18h, nos encontros da Av. Octávio Mangabeira com a Av. Prof. Pinto de Aguiar (retorno Salvamar) e com o retorno para Av. Orlando Gomes (próximo à Praça Piatã).

Opção de tráfego – Como opção, os condutores provenientes da Pituba, sentido Itapuã, das 18 às 21h, poderão acessar o retorno após Salvamar, seguindo para a Av. Prof. Pinto de Aguiar, Av. Luís Viana Filho/Paralela e Av. Orlando Gomes.

Domingo (27/10)

Procissão na Festa do Padroeiro: No São Gonçalo do Retiro, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 14h30, em uma faixa e tráfego, nas seguintes vias: Rua de São Gonçalo (saída do Centro de Formação Amarantes), Rua Adalgisa Silva Lima, Rua Milton Gomes Costa (chegada na Paróquia São Gonçalo do Retiro).

1ª Corrida do Parque de Ferro: nos bairros de Monte Serrat e Calçada, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 5h30, na Rua Monte Serrat (saída do Parque Regional de Manutenção / 6ª Região Militar), Rua da Boa Viagem, Av. Luíz Tarquínio, entre a Av. Caminhos da Fé e a Rua Frederico Lisboa, Praça Irmã Dulce, Rua Barão de Cotegipe, com retorno na Casa do Celular - Rua Barão de Cotegipe / Rua do Imperador.

O posicionamento de barreiras será nas interseções da Av. Luís Tarquínio com a Av. Caminhos da Fé e da Rua Barão de Cotegipe com a Rua Frederico Lisboa.

Procissão Festiva em Honra à Padroeira Nossa Senhora Mãe da Igreja: No bairro de Plataforma, Subúrbio Ferroviário, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 14h30, em uma faixa e tráfego na Rua José Estanislau de Santana (saída) e na Rua Esmeralda (chegada).

Segunda-feira (28/10)

Procissão Religiosa - Festa São Judas Tadeu: No bairro de Cidade Nova, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 19h, em uma faixa de tráfego, na Praça Rodrigues de Menezes (saída da Paróquia Cristo Rei e São Judas Tadeu), Rua Rodrigo de Menezes, Praça Conselheiro João Alfredo, Rua Saldanha Marinho, Rua Freitas Henrique de Baixo, Rua Quinta dos Lázaros, Ladeira do Ypiranga, Rua 1° de Janeiro, Rua da Cascata, Rua 7 de Janeiro, Rua 25 de Dezembro, Rua 2 de Fevereiro, Rua 1° de Dezembro, Ladeira do Ypiranga, (chegada na Paróquia Cristo Rei e São Judas Tadeu).