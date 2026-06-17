Ex-alunos da UFBA lançam projeto de apoio financeiro para estudantes

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Ex-alunos da Universidade Federal da Bahia (UFBA) lançaram um projeto destinado a estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O programa Conect+ oferece auxílio financeiro, suporte psicológico e mentorias com profissionais do mercado, com o objetivo de ajudar na permanência dos alunos no centro acadêmico.

A proposta é voltada para os alunos da Escola de Administração (Eaufba), e pretende que os alunos apoiados desenvolvam trajetórias acadêmicas e construam perspectivas profissionais mais amplas.

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O projeto Conect+ integra o programa Conecta Eaufba, que também promove iniciativas voltadas à integração entre estudantes, ex-alunos e o mercado de trabalho.

A iniciativa surgiu da observação de obstáculos econômicos e questões emocionais que dificultam a permanência dos jovens na universidade. A estratégia é aproximar estudantes e egressos de diferentes gerações, criando uma rede de apoio capaz de ampliar oportunidades e favorecer a conclusão dos cursos.

Para ampliar o número de estudantes beneficiados, a associação mantém uma campanha permanente de arrecadação de recursos. As doações podem ser feitas por meio da plataforma Doare.

“Queremos fortalecer uma cultura de retribuição à universidade pública. Muitos dos profissionais que hoje ocupam posições de destaque tiveram suas trajetórias transformadas pela Ufba. O Conect+ surge justamente para conectar essas histórias e permitir que ex-alunos contribuam diretamente para a formação das próximas gerações”, afirma Marcelo Leal, diretor de investimentos sociais da Conecta Eaufba.

