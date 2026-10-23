SAÚDE
Ex-líder da Igreja Católica em Salvador é internado com problema no coração
Diagnóstico de endocardite de sacerdote foi confirmado após realização de exames
O Arcebispo Emérito de Salvador, Dom Murilo Krieger, de 83 anos, foi internado em um hospital na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, para iniciar um tratamento de uma endocardite.
A informação foi divulgada pelo sacerdote, em mensagem nesta quinta-feira, 22. Segundo Dom Murilo Krieger, o diagnóstico foi confirmado após a realização exames. A partir de agora, ele ficará sob os cuidados da equipe cardiológica do hospital e deverá receber tratamento hospitalar à base de antibióticos durante 21 dias.
Dom Murilo afirma tranquilidade e confiança
No informe, o antecessor de Dom Sérgio da Rocha na Arquidiocese de Salvador afirmou estar tranquilo e confiante com relação ao tratamento.
“Como me sinto? Tranquilo, nas mãos de Deus! Afinal, importante é a Sua vontade”, escreveu, citando as palavras de Jesus ao entrar no mundo: “Eis que venho, ó Pai, para fazer a Tua vontade!”, e a resposta de Nossa Senhora ao anúncio do anjo: “Faça-se em mim segundo a tua palavra”.
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“Agradeço a Deus por terem descoberto o que tenho, e estar num ambiente adequado — e privilegiado — para conseguir a cura”, completou.
Ao concluir a mensagem, o Arcebispo Emérito assegurou suas orações e pediu que familiares e amigos também rezem por ele: “Rezo por vocês. Rezem por mim!”.
O que é a endocardite?
A endocardite é uma infecção ou inflamação grave do endocárdio, a membrana que reveste a parte interna do coração e as válvulas cardíacas.
Ela ocorre principalmente quando bactérias ou fungos entram na corrente sanguínea através de outras partes do corpo — como a boca, pele ou intestino — e se alojam em áreas do coração que já possuem lesões prévias ou em próteses valvares.
Sintomas mais comuns
Os sintomas podem surgir de forma súbita (endocardite aguda) ou gradual ao longo de semanas (endocardite subaguda):
- Febre persistente e calafrios
- Fadiga extrema e fraqueza
- Aparecimento ou mudança em um sopro cardíaco
- Sudorese noturna e perda de peso sem motivo aparente
- Pequenas manchas vermelhas ou escuras na pele, embaixo das unhas ou nos olhos
Como é feito o diagnóstico e tratamento?
O diagnóstico combina a avaliação médica com exames fundamentais, como as hemoculturas (exames de sangue para identificar o agente causador) e o ecocardiograma (capaz de visualizar pequenas colônias de germes nas válvulas, chamadas de "vegetações").
O tratamento exige internação hospitalar para a aplicação de antibióticos intravenosos de alta potência por um período prolongado, que costuma durar de 2 a 6 semanas.
Em casos em que as válvulas do coração sofrem danos severos ou a infecção não cede, pode ser necessária uma cirurgia cardíaca de emergência para reparar ou substituir a válvula afetada.