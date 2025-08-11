Exames e consultas médicas são oferecidos gratuitamente em Salvador

OSID - Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A Tarde

As Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) realizam nesta segunda, 11, e terça-feira, 12, atendimentos de saúde gratuitos no Largo de Roma, em Salvador, em homenagem a Santa Dulce dos Pobres. Serão oferecidos 19 tipos de exames e consultas médicas.

As senhas serão distribuídas no local, das 8h às 12h, por ordem de chegada. Para ser atendido, é necessário apresentar documento com foto, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Entre os serviços, estão exames como: