SALVADOR
Exames e consultas médicas são oferecidos gratuitamente em Salvador
Ação acontece através das Obras Sociais Irmã Dulce
Por Redação
As Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) realizam nesta segunda, 11, e terça-feira, 12, atendimentos de saúde gratuitos no Largo de Roma, em Salvador, em homenagem a Santa Dulce dos Pobres. Serão oferecidos 19 tipos de exames e consultas médicas.
As senhas serão distribuídas no local, das 8h às 12h, por ordem de chegada. Para ser atendido, é necessário apresentar documento com foto, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Entre os serviços, estão exames como:
- raio x;
- mamografia;
- densitometria óssea;
- tomografia do crânio;
- tomografia do tórax;
- tomografia da face;
- ressonância de joelho;
- ressonância de ombro;
- ressonância de coluna lombar;
- endoscopia;
- eletrocardiograma (ECG);
- ultrassonografia de abdômen total;
- ultrassonografia transvaginal;
- ultrassonografia tireoide;
- ecocardiograma (ECO) adulto;
- testes rápidos para hepatite B e C, HIV e sífilis;
- consultas de oftalmologia geral (catarata);
- consultas de otorrinolaringologia (geral);
- consultas de ortopedia geral (geral).
