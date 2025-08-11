Menu
SALVADOR
SALVADOR

Exames e consultas médicas são oferecidos gratuitamente em Salvador

Ação acontece através das Obras Sociais Irmã Dulce

Por Redação

11/08/2025 - 9:16 h
As Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) realizam nesta segunda, 11, e terça-feira, 12, atendimentos de saúde gratuitos no Largo de Roma, em Salvador, em homenagem a Santa Dulce dos Pobres. Serão oferecidos 19 tipos de exames e consultas médicas.

Leia Também:

Vídeo: Incêndio atinge hotel em bairro de Salvador neste domingo
Pai solo cria duas filhas após perder as mães: “O pai também pode fazer"
Moradora acusa síndico de agressão em condomínio de luxo em Salvador

As senhas serão distribuídas no local, das 8h às 12h, por ordem de chegada. Para ser atendido, é necessário apresentar documento com foto, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Entre os serviços, estão exames como:

  • raio x;
  • mamografia;
  • densitometria óssea;
  • tomografia do crânio;
  • tomografia do tórax;
  • tomografia da face;
  • ressonância de joelho;
  • ressonância de ombro;
  • ressonância de coluna lombar;
  • endoscopia;
  • eletrocardiograma (ECG);
  • ultrassonografia de abdômen total;
  • ultrassonografia transvaginal;
  • ultrassonografia tireoide;
  • ecocardiograma (ECO) adulto;
  • testes rápidos para hepatite B e C, HIV e sífilis;
  • consultas de oftalmologia geral (catarata);
  • consultas de otorrinolaringologia (geral);
  • consultas de ortopedia geral (geral).

x