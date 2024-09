"Execução da adolescente foi gravada em videochamada", diz delegado

Crime aconteceu no dia 3 de agosto - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os detalhes da execução da jovem Maria Eloísa Santana de Jesus, de 13 anos, foram revelados pela Polícia Civil durante entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, 4, na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Itapuã.



O delegado José Nelis, da 3ª DH/BTS, contou que os membros da facção agiram com requintes de crueldade, inclusive filmando a execução. Após o crime ter sido consumado, uma nova chamada foi feita para o líder do tráfico da localidade. "Um dos executores filmou a execução para que o líder da facção tivesse plena convicção que o crime foi praticado", pontuou Nélis.

Leia mais:

>>Trio do CV é preso sob suspeita de matar adolescente; saiba quem são

>>Adolescente morta em Fazenda Grande foi alvo de disputa entre facções

>>Membro do BDM preso em operação contra CV mantinha mulher em cárcere

A polícia disse ainda que na região há câmeras instaladas pelo tráfico para monitorar a ação das forças de segurança na localidade. Ainda de acordo com a Civil, essas imagens estão sendo analisadas no âmbito das investigações.

Relembre o crime

O crime aconteceu na rua Rua Mello Moraes, no bairro Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, no dia 3 de agosto deste ano. Maria Eloísa, que foi vítimas de diversos disparos, foi sentenciada pelo tribunal do crime após um vídeo circular nas redes sociais, onde um homem faz um gesto que supostamente seria da facção rival a que executou a jovem.