Exploração comercial da Orla de Pituaçu é tema de debate na ACB

ACB promoveu evento que debateu concessão na Orla de Pituaçu. - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Está todo mundo de olho na orla de Pituaçu, considerada a nova área nobre de Salvador. Nos últimos anos, a região se tornou uma das mais cobiçadas e valorizadas no quesito moradia na capital baiana e também virou alvo de empresários que enxergam a possibilidade de altos lucros na exploração dos espaços comerciais construídos a partir da revitalização da orla.

Atenta a isso, a Associação Comercial da Bahia (ACB) reuniu, na quinta-feira, 7, empresários, especialistas e representantes de instituições ligadas ao desenvolvimento econômico para debater a concessão do Parque Urbano da Orla de Pituaçu. O evento aconteceu na Junta Comercial da Bahia (Juceb), no bairro do Comércio.

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Na visão da presidente da ACB, Isabela Suarez, a concessão é tema de interesse da sociedade civil e da classe empresarial e o debate contribui para esclarecer alguns pontos das licenças.

"É um tema turístico que interessa ao segmento, porque 70% dos turistas que procuram o nosso estado e procuram a nossa cidade querem um turismo de mar e sol e para isso a gente tem que estar com o ambiente coordenado, organizado, assegurando condições sanitárias aos restaurantes, a todos aqueles operadores dos temas turísticos", disse Isabela.

A ACB está aqui sempre fazendo seu papel, não só de articulação, mas de trazer temas de interesse da classe produtiva e de todos aqueles que vivem na cidade de Salvador e também outras cidades da Bahia

Para Eduardo Sampaio, diretor-executivo da Orla Brasil, empresa vencedora da licitação para exploração dos quiosques na orla de Pituaçu, apresentou o modelo de gestão proposto e os impactos econômicos esperados nas licenças.

"Temos uma grande oportunidade de apresentar ao meio empresarial, e aos associados da ACB o que planejamos para aquele trecho de Orla de Salvador. A concessão já está em vigor, nós já inauguramos diversos espaços e devemos fazer muitas ações. Muita coisa boa ainda está por vir", projetou Sampaio.

Eduardo Sampaio, diretor-executivo da Orla Brasil, foi um dos palestrantes do encontro. | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Ao longo das 3,5 quilômetros entre Boca do Rio, Pituaçu, Corsário e Patamares a Orla Brasil administrará 44 quiosques, sendo que destes 35 já foram construídos e 13 estão ocupados. A empresa também é responsável por 104 operadores de praia.

A Orla Brasil venceu o licitação no valor e R$ 350 mil mensais em um contrato válido por 30 anos, em um total de R$ 60 milhões. A Prefeitura de Salvador investiu R$ 135 milhões na requalificação urbana e ambiental da orla de Pituaçu com recursos próprios.

Normas

A programação também incluiu a palestra de Antônio Carlos Barros, que abordou o tema “Normalização e Certificações como Defesa de Interesses e Estratégia Empresarial”.

A apresentação discutiu como normas técnicas e certificações vêm sendo utilizadas como ferramentas de competitividade, acesso a mercados e proteção para empresas.