Explosão no Stiep: apartamentos serão demolidos após parecer técnico

- Foto: Divulgação Codesal

Uma parte do prédio 105A do Conjunto Habitacional dos Bancários, que ficou danificada após uma explosão seguida de incêndio no bairro do Stiep, na capital baiana, será demolida após parecer ténico emitido pela Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Segundo o órgão, a avaliação foi realizada por um engenheiro estruturalista e aponta que a demolição deverá ocorrer apenas na ala esquerda do prédio. A intervenção atingiria os apartamentos localizados no 2º, 3º e 4º andares, considerados os mais comprometidos após o impacto da explosão e do incêndio.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o documento, as demais áreas do bloco podem ser preservadas, desde que passem por obras de recuperação. Entre as intervenções recomendadas estão:

a recomposição de revestimentos;

pintura;

revisão de esquadrias;

inspeção das instalações elétricas;

hidrossanitárias que possam ter sido afetadas.

Execuções das obras

O parecer também apresenta orientações técnicas para a execução das obras e estabelece cuidados específicos durante o processo de demolição controlada da parte comprometida da estrutura. O objetivo é evitar que vibrações ou impactos comprometam a estabilidade da parte restante do edifício.

Medidas emergências

Como medida emergencial, a Secretaria de Manutenção (Seman) informou que fará o isolamento do acesso ao bloco 105B na área térrea.

Também será realizado o fechamento, com chapas de madeira, das janelas voltadas para o prédio atingido.

"A ação busca evitar que resíduos do imóvel danificado atinjam a unidade vizinha e garantir maior segurança para os moradores", diz a nota.

O parecer técnico foi encaminhado para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), que deverá avaliar as medidas e conduzir o processo de demolição das partes consideradas instáveis.

Relembre o caso

A explosão que atingiu o bloco 105A do Conjunto Habitacional dos Bancários, no bairro do Stiep, ocorreu na noite do dia 27 de fevereiro e foi seguida por um incêndio de grandes proporções. O caso mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil de Salvador (Codesal) e da Polícia Militar.

Na ocasião, moradores relataram momentos de pânico após o forte estrondo e a rápida propagação das chamas. Imagens do prédio danificado circularam nas redes sociais e chamaram atenção pela destruição causada em parte da estrutura do edifício.

Após o incêndio, o imóvel passou por vistorias técnicas para avaliar os danos estruturais e definir as medidas necessárias para garantir a segurança dos moradores e das construções vizinhas.