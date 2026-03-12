Grave acidente! Carro destrói ponto de ônibus em Salvador; veja vídeo

Siga o A TARDE no Google

Um carro saiu da pista e derrubou um ponto de ônibus na Avenida Paralela, em Salvador. O acidente aconteceu próximo ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE), na região do CAB nesta quinta-feira, 12.

Testemunhas registraram imagens que mostram a frente do veículo destruída por conta do impacto, além de parte da estrutura do ponto de ônibus caída sob o carro. Imagens do acidente repercurtem nas redes sociais.

Ao Portal A TARDE, a Transalvador informou que o acidente aconteceu próximo ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE), no sentido do centro. Apesar da gravidade do acontecimento, não houve vítimas fatais.

A Transalvador confirmou ainda a presença de uma viatura no local para apurar os fatos. O fluxo do trecho não foi interrompido, porém segue com lentidão.

Veja vídeo do acidente