Grave acidente! Carro destrói ponto de ônibus em Salvador; veja vídeo
Acidente aconteceu na Avenida Paralela
Um carro saiu da pista e derrubou um ponto de ônibus na Avenida Paralela, em Salvador. O acidente aconteceu próximo ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE), na região do CAB nesta quinta-feira, 12.
Testemunhas registraram imagens que mostram a frente do veículo destruída por conta do impacto, além de parte da estrutura do ponto de ônibus caída sob o carro. Imagens do acidente repercurtem nas redes sociais.
Ao Portal A TARDE, a Transalvador informou que o acidente aconteceu próximo ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE), no sentido do centro. Apesar da gravidade do acontecimento, não houve vítimas fatais.
A Transalvador confirmou ainda a presença de uma viatura no local para apurar os fatos. O fluxo do trecho não foi interrompido, porém segue com lentidão.
Veja vídeo do acidente
