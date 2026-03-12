Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Incêndio de grandes proporções destrói loja de roupas na Cidade Baixa

Fogo se espalhou rapidamente e destruiu completamente a loja

Luan Julião, Victoria Isabel e Gustavo Zambianco

Por Luan Julião, Victoria Isabel e Gustavo Zambianco

12/03/2026 - 12:16 h | Atualizada em 12/03/2026 - 13:42

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Loja no bairro Caminho de Areia
Loja no bairro Caminho de Areia -

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma loja de roupas na manhã desta quinta-feira, 12, na região da Cidade Baixa, em Salvador. De acordo com informações preliminares, apesar da intensidade do incêndio, não houve registro de feridos.

O estabelecimento fica ao lado de uma churrascaria conhecida da região, no bairro Caminho de Areia. As chamas provocaram grande quantidade de fumaça, que pôde ser vista de diferentes pontos da área.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local para controlar o fogo e evitar que as chamas atingissem imóveis vizinhos.

Leia Também:

Regiões de Salvador ficam sem água; veja quando o serviço será retomado
Local famoso do Pelourinho vai mudar de nome em homenagem a cantor
Projeto propõe banheiros e chuveiros gratuitos no Porto da Barra

Segundo informações iniciais, o fogo se espalhou rapidamente e destruiu completamente a loja, que ficou totalmente comprometida pela ação das chamas.

Possível causa do incêndio

A equipe de reportagem do Portal A TARDE falou com a responsável de coordenar as operações desta ocorrência, a tenente Ana Paula, do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), que relatou uma possível causa do início do incêndio.

"Nós fomos acionados com um possível início de incêndio em uma fiação elétrica interna", comentou a tenente.

A coordenadora da operação ainda falou que "todo o material (roupas e manequins) foi queimado".

Danos a estabelecimentos ao lado

Outro ponto comentado pela ten. Ana Paula foram os danos causados a churrascaria que fica ao lado da loja onde o incêndio aconteceu.

"Ainda vamos avaliar os efeitos, mas o fogo não passou (para a churrascaria). O fogo não alastrou para os outros estabelecimentos", frisou a tenente.

Testemunha presenciou todo o incidente

Uma testemunha que preferiu não se identificar, relatou ao portal A TARDE, como foi o momento do incêndio.

"Aconteceu um curto na loja de roupa e, quando nós vimos, eles ainda estavam tentando conter o incêndio", relatou a testemunha.

Somado a isso, a testemunha disse que a loja de roupas não teria um extintor de incêndio disponível, precisando da ajuda dos funcionários e extintores da churrascaria, contendo as chamas temporariamente.

Unidade evacuada

A testemunha, que trabalha em uma clínica ao lado da loja que pegou fogo, comentou que precisou evacuar o local para não correr risco por conta da fumaça que entrava pelo ar-condicionado do local.

"Quando começou a entrar fumaça lá pelo ar-condicionado, foi quando a gente evacuou a unidade", disse.

Veja vídeo do momento:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bombeiros Incêndio loja Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Loja no bairro Caminho de Areia
Play

Grave acidente! Carro destrói ponto de ônibus em Salvador; veja vídeo

Loja no bairro Caminho de Areia
Play

Incêndio de grandes proporções destrói loja de roupas na Cidade Baixa

Loja no bairro Caminho de Areia
Play

Mulher faz história ao ser a primeira a dirigir carreta elétrica da BYD no Brasil

Loja no bairro Caminho de Areia
Play

Fazendo história: mulher ajuda a construir o maior prédio da Bahia

x