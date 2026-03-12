SALVADOR
Incêndio de grandes proporções destrói loja de roupas na Cidade Baixa
Fogo se espalhou rapidamente e destruiu completamente a loja
Por Luan Julião, Victoria Isabel e Gustavo Zambianco
Siga o A TARDE no Google
Um incêndio de grandes proporções destruiu uma loja de roupas na manhã desta quinta-feira, 12, na região da Cidade Baixa, em Salvador. De acordo com informações preliminares, apesar da intensidade do incêndio, não houve registro de feridos.
O estabelecimento fica ao lado de uma churrascaria conhecida da região, no bairro Caminho de Areia. As chamas provocaram grande quantidade de fumaça, que pôde ser vista de diferentes pontos da área.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local para controlar o fogo e evitar que as chamas atingissem imóveis vizinhos.
Leia Também:
Segundo informações iniciais, o fogo se espalhou rapidamente e destruiu completamente a loja, que ficou totalmente comprometida pela ação das chamas.
Possível causa do incêndio
A equipe de reportagem do Portal A TARDE falou com a responsável de coordenar as operações desta ocorrência, a tenente Ana Paula, do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), que relatou uma possível causa do início do incêndio.
"Nós fomos acionados com um possível início de incêndio em uma fiação elétrica interna", comentou a tenente.
A coordenadora da operação ainda falou que "todo o material (roupas e manequins) foi queimado".
Danos a estabelecimentos ao lado
Outro ponto comentado pela ten. Ana Paula foram os danos causados a churrascaria que fica ao lado da loja onde o incêndio aconteceu.
"Ainda vamos avaliar os efeitos, mas o fogo não passou (para a churrascaria). O fogo não alastrou para os outros estabelecimentos", frisou a tenente.
Testemunha presenciou todo o incidente
Uma testemunha que preferiu não se identificar, relatou ao portal A TARDE, como foi o momento do incêndio.
"Aconteceu um curto na loja de roupa e, quando nós vimos, eles ainda estavam tentando conter o incêndio", relatou a testemunha.
Somado a isso, a testemunha disse que a loja de roupas não teria um extintor de incêndio disponível, precisando da ajuda dos funcionários e extintores da churrascaria, contendo as chamas temporariamente.
Unidade evacuada
A testemunha, que trabalha em uma clínica ao lado da loja que pegou fogo, comentou que precisou evacuar o local para não correr risco por conta da fumaça que entrava pelo ar-condicionado do local.
"Quando começou a entrar fumaça lá pelo ar-condicionado, foi quando a gente evacuou a unidade", disse.
Veja vídeo do momento:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes