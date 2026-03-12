Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FALTA DE ÁGUA

Regiões de Salvador ficam sem água; veja quando o serviço será retomado

O abastecimento de água foi suspenso devido a um reparo emergencial

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

12/03/2026 - 9:19 h | Atualizada em 12/03/2026 - 9:42

Siga o A TARDE no Google

Google icon
A água foi suspensa em algumas regiões
A água foi suspensa em algumas regiões -

Algumas áreas de Salvador e da Região Metropolitana da cidade (RMS) ficaram sem água nesta quarta-feira, 11. Segundo informações da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), o serviço foi interrompido devido ao reparo emergencial em uma adutora de grande porte.

O órgão de abastecimento de água ainda informou que a tubulação afetada está localizada a cerca de oito metros de profundidade e que o serviço é considerado de alta complexidade, com equipes trabalhando de forma contínua.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Quais localidades foram afetadas?

Dentre as localidades afetadas estão Ilha dos Frades, Ilha de Maré, Ilha Bom Jesus dos Passos, Paramana, Loreto e Ponta de Nossa Senhora, que fazem parte do município de Salvador, capital da Bahia.

Já na RMS o abastecimento de água está suspenso em Candeias, Madre de Deus e São Francisco do Conde.

Leia Também:

Mutirão oferece 900 vagas para consultas e exames em maternidade de Salvador
Navalha na Carne, peça censurada na ditadura militar, volta a Salvador
Câmara de Salvador aprova reajuste de servidores municipais

Quando o serviço será retomado?

A Embasa alegou que a previsão de retomada do serviço está prevista para a tarde desta quinta-feira, 12, quando o reparo será finalizado e o sistema deve voltar a operar normalmente.

Entretanto, o órgão reforçou que o retorno da água ocorrerá aos poucos, já que as tubulações e os grandes reservatórios de distribuição devem ser enchidos e pressurizados novamente, o que leva tempo.

Neste período o abastecimento emergencial, por meio de carros-pipa, pode ser solicitado através do site atendimentovirtual.embasa.ba.gov.br ou pelo número de telefone 0800 0555 195.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

abastecimento de água Embasa Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A água foi suspensa em algumas regiões
Play

Grave acidente! Carro destrói ponto de ônibus em Salvador

A água foi suspensa em algumas regiões
Play

Incêndio de grandes proporções destrói loja de roupas na Cidade Baixa

A água foi suspensa em algumas regiões
Play

Mulher faz história ao ser a primeira a dirigir carreta elétrica da BYD no Brasil

A água foi suspensa em algumas regiões
Play

Fazendo história: mulher ajuda a construir o maior prédio da Bahia

x