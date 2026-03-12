Regiões de Salvador ficam sem água; veja quando o serviço será retomado

Siga o A TARDE no Google

Algumas áreas de Salvador e da Região Metropolitana da cidade (RMS) ficaram sem água nesta quarta-feira, 11. Segundo informações da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), o serviço foi interrompido devido ao reparo emergencial em uma adutora de grande porte.

O órgão de abastecimento de água ainda informou que a tubulação afetada está localizada a cerca de oito metros de profundidade e que o serviço é considerado de alta complexidade, com equipes trabalhando de forma contínua.

Quais localidades foram afetadas?

Dentre as localidades afetadas estão Ilha dos Frades, Ilha de Maré, Ilha Bom Jesus dos Passos, Paramana, Loreto e Ponta de Nossa Senhora, que fazem parte do município de Salvador, capital da Bahia.

Já na RMS o abastecimento de água está suspenso em Candeias, Madre de Deus e São Francisco do Conde.

Quando o serviço será retomado?

A Embasa alegou que a previsão de retomada do serviço está prevista para a tarde desta quinta-feira, 12, quando o reparo será finalizado e o sistema deve voltar a operar normalmente.

Entretanto, o órgão reforçou que o retorno da água ocorrerá aos poucos, já que as tubulações e os grandes reservatórios de distribuição devem ser enchidos e pressurizados novamente, o que leva tempo.

Neste período o abastecimento emergencial, por meio de carros-pipa, pode ser solicitado através do site atendimentovirtual.embasa.ba.gov.br ou pelo número de telefone 0800 0555 195.