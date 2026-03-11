Navalha na Carne, peça censurada na ditadura militar, volta a Salvador

(esq.) Givaldo Oliver, Lene Nascimento e Marcos Dias interpretam Veludo, Neusa Sueli e Vado - Foto: Divulgação

A peça Navalha na Carne, clássico do dramaturgo Plínio Marcos, ganha nova montagem em Salvador e terá apresentação no Teatro Martim Gonçalves, no bairro do Canela. As exibições serão nos dias 14 e 15 de março, às 19h, com entrada gratuita.

O espetáculo traz de volta ao palco um dos textos mais marcantes do teatro brasileiro, conhecido pela intensidade dos conflitos e pela forma direta com que retrata personagens à margem da sociedade.

Escrita em 1967, a peça permanece como uma das obras mais contundentes da dramaturgia brasileira.

"Esse texto é um clássico do teatro brasileiro. O texto foi escrito por Plínio Marco durante a ditadura militar brasileira e, inclusive, ela [peça] foi censurada na época. Porque o texto tem uma linguagem muito informal, uma linguagem muito dura", explica o diretor Marcos Dias, em conversa com o Portal A TARDE.

A história se passa em um quarto de pensão decadente e acompanha o confronto psicológico e físico entre três personagens que vivem à margem da sociedade: a prostituta Neusa Sueli, o cafetão Vado e o homossexual Veludo.

"O texto retrata a vida das prostitutas, dos cafetões, dos homossexuais, todo o processo de violência que essas pessoas, esses personagens, ou essas figuras sofrem durante sua vida, simplesmente pelo fato de exercer essa função social", revela Dias.

Montagem acadêmica

A nova encenação nasce dentro da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (UFBA) como resultado da disciplina Montagem I do curso de Direção Teatral. O espetáculo tem direção de Marcos Dias, sob orientação do professor Luiz Marfuz.

No palco, a intensidade dramática é conduzida por Lene Nascimento no papel de Neusa Sueli, Givaldo Oliver como Veludo e o próprio Marcos Dias interpretando Vado.

A equipe criativa inclui cenário concebido por Luiz Buranga, iluminação de Thelma Gualberto, com assistência de Maria Eduarda e Moisés, fotografia de Davi Nascimento, edição de imagem e vídeo de Ricardo Jesse, além de figurino, produção, maquiagem e assistência de direção também assinados por Lene Nascimento.

Serviço