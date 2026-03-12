MERCADO DO PEIXE
Mais de 50 kg de lagosta são apreendidos durante operação em Salvador
Ação foi conduzida por equipes da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental
Por Victoria Isabel
Mais de 50 quilos de lagosta foram apreendidos durante uma operação de fiscalização ambiental realizada nesta quarta-feira, 11, no Mercado do Peixe, em Salvador. A ação foi conduzida por equipes da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA) e faz parte da Operação Defeso da Lagosta, que busca proteger o período reprodutivo da espécie.
Durante a fiscalização, os policiais encontraram 54,4 kg de lagostas, incluindo exemplares com ovos em processo de oviposição, o que caracteriza irregularidade na comercialização durante o período de defeso.
De acordo com a polícia, os envolvidos foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde foram apresentados à autoridade policial para a adoção das medidas cabíveis.
A venda, o transporte ou a exposição à venda de lagosta durante o período de defeso é considerada infração ambiental, sujeita às penalidades previstas no artigo 34 da Lei nº 9.605/1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais.
Após a conclusão dos procedimentos legais, todo o material apreendido foi destinado a uma instituição filantrópica, como forma de evitar desperdício e reforçar o compromisso social da Polícia Ambiental.
