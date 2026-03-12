Mais de 50 kg de lagosta são apreendidos durante operação em Salvador

Siga o A TARDE no Google

Coppa - Foto: Coppa

Mais de 50 quilos de lagosta foram apreendidos durante uma operação de fiscalização ambiental realizada nesta quarta-feira, 11, no Mercado do Peixe, em Salvador. A ação foi conduzida por equipes da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA) e faz parte da Operação Defeso da Lagosta, que busca proteger o período reprodutivo da espécie.

Durante a fiscalização, os policiais encontraram 54,4 kg de lagostas, incluindo exemplares com ovos em processo de oviposição, o que caracteriza irregularidade na comercialização durante o período de defeso.

De acordo com a polícia, os envolvidos foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde foram apresentados à autoridade policial para a adoção das medidas cabíveis.

A venda, o transporte ou a exposição à venda de lagosta durante o período de defeso é considerada infração ambiental, sujeita às penalidades previstas no artigo 34 da Lei nº 9.605/1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais.

Após a conclusão dos procedimentos legais, todo o material apreendido foi destinado a uma instituição filantrópica, como forma de evitar desperdício e reforçar o compromisso social da Polícia Ambiental.