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Fãs de Michael Jackson iniciaram uma campanha para arrecadar R$ 2,3 milhões e comprar o casarão que serviu de cenário para a gravação do clipe They Don't Care About Us, no Largo do Pelourinho, em Salvador. A intenção é transformar o imóvel em um museu dedicado ao Rei do Pop e preservar a memória de sua passagem pela capital baiana.

A mobilização começou após a desocupação do casarão, em julho deste ano, em cumprimento a uma decisão judicial de reintegração de posse. O imóvel, que se tornou um dos pontos turísticos mais conhecidos do Centro Histórico, está anunciado para venda pela imobiliária L2 Imóveis Salvador.

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Com aproximadamente 251 m² distribuídos em três pavimentos, o casarão está avaliado em R$ 2,3 milhões.

Fãs querem transformar imóvel em museu

Um dos responsáveis pela campanha é Ismael Mendonça de Lima do Livramento, que explicou ao MASSA! que a iniciativa busca manter viva a história de Michael Jackson em Salvador.

“A gente quis fazer com que a casa retornasse, mas com a ideia de que se popularizasse mais ainda, sendo um museu, um acervo Michael Jackson, prezando pelo legado de Michael, pelo ponto turístico, cultural, artístico, por ele ter pisado aqui”, afirmou.

O projeto também prevê o retorno de Carlos Alberto, responsável por cuidar do espaço durante quase duas décadas. Ele mantinha uma loja no térreo, onde comercializava lembranças relacionadas ao cantor e recebia turistas interessados em conhecer o local.

Entenda a disputa judicial

O casarão foi desocupado após uma ação de reintegração de posse movida pela empresa My Falcam Brasil Empreendimentos e Participações Ltda., proprietária do imóvel.

No processo, ajuizado em março, a empresa alegou que Carlos Alberto ocupava o espaço por meio de um contrato de comodato, modalidade de empréstimo gratuito, que permitia a utilização apenas do térreo, sem incluir a varanda do primeiro andar.

A juíza Ana Karena Nobre, da 9ª Vara Cível e Comercial de Salvador, entendeu que o contrato não estava mais em vigor e determinou a reintegração de posse. Em entrevista concedida ao MASSA! em julho, Carlos Alberto lamentou a decisão e destacou a importância do local para seu sustento.

“Eu estou nesta casa há 17 anos. Fui eu quem criou essa ideia de permitir que as pessoas subissem para tirar fotos na varanda do Michael Jackson”, declarou.

O advogado Guilherme Sales, que representa Carlos Alberto, havia informado anteriormente que a decisão era de primeira instância e que o processo ainda não havia transitado em julgado.

Vaquinha arrecada apenas R$ 357

Apesar da mobilização, a campanha ainda está distante do valor necessário para comprar o imóvel. Até o momento informado pela organização, apenas R$ 357 haviam sido arrecadados.

A primeira meta estabelecida pelo grupo é alcançar R$ 1,5 milhão e, posteriormente, buscar o restante do dinheiro.

Para ampliar a divulgação, os organizadores procuram influenciadores, artistas, investidores e representantes do poder público.

“A gente está arrecadando, buscando, compartilhando, divulgando, falando com influenciadores, falando com celebridades, falando com Rodrigo Teaser, falando com outros artistas que têm grandes nomes aqui em Salvador”, contou Ismael.

Apresentações ajudam na campanha

Além da divulgação nas redes sociais, fãs que fazem apresentações em homenagem a Michael Jackson também participam da mobilização.

Artistas como Guga Cortizo, Eric Walker e Renato Jackson utilizam apresentações e tributos para chamar a atenção do público para a campanha.

Caso consigam comprar o imóvel, os organizadores pretendem restaurar a estrutura, buscar sua proteção como patrimônio cultural e criar um museu com fotografias, roupas, CDs, DVDs e outros objetos relacionados ao artista.

O projeto também prevê a reabertura da loja de Carlos Alberto, permitindo que ele retome suas atividades no local.