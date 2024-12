Fenacab repudia ataque religioso a Ialorixá no Pelourinho

Jaciara registrou em vídeo o momento em que um vendedor ambulante desferiu ataques contra ela - Foto: Divulgação

A Federação Nacional do Culto Afro Brasileiro (Fenacab) divulgou uma nota de repúdio contra o caso de racismo religioso sofrido pela ialorixá Jaciara de Oxum, do terreiro Axé Abassa de Ogum, na quinta-feira, 21, no Pelourinho, em Salvador.

Jaciara registrou em vídeo o momento em que um vendedor ambulante desferiu ataques contra ela e a sua religião: “Você vai ser ferida até sair de dentro de você a sua verdadeira adoração perante Deus”

Responsável por atuar na defesa das religiões de matriz africana promovendo a liberdade do culto e o combate à intolerância religiosa e ao racismo religioso, a Fenacab disse que “a equipe jurídica da entidade está à disposição e atuando para que casos como esse não fique em pune”

“Somente em 2024 a Federação, que possui mais de nove mil associados, já recebeu e encaminhou junto ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) 27 denúncias de racismo e intolerância religiosa”, disse a entidade.