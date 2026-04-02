VAI CURTIR?
Feriadão da Semana Santa será chuvoso, mas sol aparece; veja previsão
A temperatura deve variar entre 23ºC e 30ºC entre sexta-feira, 3 e domingo, 5.
Por Luiza Nascimento
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O feriadão da Semana Santa, que começa nesta sexta-feira, 3, e segue até a Páscoa, no domingo, 5, será chuvoso em Salvador. As duas últimas semanas na capital baiana têm sido de sol entre nuvens e pancadas de chuva, cenário que deve permanecer nos próximos dias.
De acordo com a previsão do Climatempo, durante o período, há até 90% de chances de chover, e as temperaturas devem variar entre 23ºC e 30ºC.
Veja a previsão detalhada
Sexta-feira, 3
Sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade.
23° - 30°
87% de chance de chuva
Sábado, 4
Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.
24° - 27°
90% de chance de chuva
Domingo, 5
Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.
25° - 27°
89% de chance de chuva
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Previsão do tempo em abril
De acordo com a Defesa Civil (Codesal), na última segunda-feira, 30, a cidade chegou a avançar para o estágio operacional de "alerta", devido a um sistema de baixa pressão associado a um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), fenômeno meteorológico que acontece nas camadas mais altas da atmosfera.
O mau tempo deve permanecer na capital baiana durante o todo o mês de abril. Ainda de acordo com a previsão, a chuva deve continuar por pelo menos 15 dias. A temperatura varia entre 24ºC e 30ºC.
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