Feriadão da Semana Santa será chuvoso, mas sol aparece; veja previsão

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Farol da Barra com tempo nublado - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O feriadão da Semana Santa, que começa nesta sexta-feira, 3, e segue até a Páscoa, no domingo, 5, será chuvoso em Salvador. As duas últimas semanas na capital baiana têm sido de sol entre nuvens e pancadas de chuva, cenário que deve permanecer nos próximos dias.

De acordo com a previsão do Climatempo, durante o período, há até 90% de chances de chover, e as temperaturas devem variar entre 23ºC e 30ºC.

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Veja a previsão detalhada

Sexta-feira, 3

Sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade.

23° - 30°

87% de chance de chuva

Sábado, 4

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

24° - 27°

90% de chance de chuva

Domingo, 5

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

25° - 27°

89% de chance de chuva

Previsão do tempo em abril

De acordo com a Defesa Civil (Codesal), na última segunda-feira, 30, a cidade chegou a avançar para o estágio operacional de "alerta", devido a um sistema de baixa pressão associado a um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), fenômeno meteorológico que acontece nas camadas mais altas da atmosfera.

O mau tempo deve permanecer na capital baiana durante o todo o mês de abril. Ainda de acordo com a previsão, a chuva deve continuar por pelo menos 15 dias. A temperatura varia entre 24ºC e 30ºC.