Festa de Reis em Salvador: confira programação desta segunda-feira

Fiéis já estão celebrando a tradicional Festa de Reis. O evento começou nesta sexta-feira, 3, e segue até a segunda-feira, 6, dia oficial da festa, que acontece na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Largo da Lapinha.

Com o tema "Celebrando o Jubileu de Esperança, com os Santos Reis vamos ao encontro do nosso único Salvador", os festejos terão uma programação especial, que conta com tríduo, desfile dos Ternos de Reis e Missas.

Nos primeiros três dias acontece o tríduo, com destaque para o domingo, 5, que, após a missa terá a bênção das casas e das barracas da festa, seguida do tradicional desfile dos Ternos de Reis pelas ruas da Lapinha. Já nesta segunda-feira, 6, dia solene, a programação será da seguinte forma:

Alvorada: 6h

Oração do Terço: 7h30

Missas: 8h (esta pelo aniversário do Terno Anunciação) e 11h

Momento de oração com os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão: 15h

Apresentação do Coral da Polícia Militar (PM): 18h

Missa Solene: 19h

Serviço

O quê: Solenidade da Epifania do Senhor – Festa de Reis

Quando: Tríduo: 3 e 4, às 19h, e 5, às 18h / Festa: 6 de janeiro, de 6h às 19h

Onde: Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Largo da Lapinha, Salvador)

Mudança no trânsito

Para a realização da festa, o trânsito será alterado entre os bairros da Liberdade e Lapinha, entre o domingo até terça-feira, 7. Com o desfile dos Ternos de Reis, o trânsito será alterado no Largo da Lapinha, Largo da Soledade (retorno antes das barreiras de trânsito), e Estrada da Liberdade (até o Colégio Pirajá, retorno para o Largo da Lapinha).

Das 17h do domingo até 1h da terça será proibida a circulação e o estacionamento de veículos nas vias laterais à Praça da Lapinha.

Também domingo e na segunda, a partir das 17h, o tráfego de veículos será interditado nas seguintes vias:

Estrada da Liberdade (trecho compreendido entre a Rua Pero Vaz e o Largo da Lapinha)

Corredor da Lapinha

Largo da Soledade

Ladeira da Soledade

Rua São José de Cima

Rua Emídio dos Santos (trecho compreendido entre a Rua São José de Cima e o Ifba)

Haverá instalações de Barreiras Fixas (BF), a partir das 17h, no domingo e na segunda, nos seguintes pontos:

Rua Brigadeiro Pessoa da Silva

Rua Campos França

Rua Francisco Blanco

Barreiras móveis serão instaladas, ainda a partir das 17h do domingo e da segunda nos dois pontos:

Estrada da Liberdade / Rua Pero Vaz (desvio)

Estrada da Liberdade / Largo da Soledade/ Rua Saldanha Marinho

Os veículos que circulam pelo trecho interditado terão como opção de tráfego, no sentido Centro, a Rua Pero Vaz, Rua Doutor Eduardo Santos, Rua Conde de Porto Alegre, Largo do Tamarineiro, Rua Rodrigo de Menezes e Baixa de Quintas (Rua General Argolo / Estrada da Rainha).

Já no sentido Liberdade, os motoristas podem seguir pela Rua Emídio dos Santos, Ladeira da Soledade, Largo da Lapinha, Largo do Queimadinho, Rua Saldanha Marinho, Largo do Tamarineiro, Rua Conde de Porto Alegre, Rua Doutor Eduardo Santos, Rua Pero Vaz e Estrada da Liberdade.

O acesso aos residentes e/ou domiciliados nas vias interditadas será liberado mediante comprovação de endereço. O tráfego voltará à normalidade após a conclusão da limpeza da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb).