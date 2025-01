Festejos no Bonfim: Transalvador monta esquema de trânsito nesta sexta

As novena realizadas entre os dias 9 e 18 de janeiro de 2025 contam com as mesmas medidas deste final de dezembro, mas com horários diferentes - Foto: Raphael Muller

Acontece nesta sexta-feira, 27, a "Última Sexta-feira do Bonfim de 2024" e na próxima sexta, 3, a "Primeira Sexta-feira do Bonfim de 2025", além das Novenas e festejos que acontecem entre 9 e 18 de janeiro na região. Por conta dos dois eventos tradicionais, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) montou um esquema especial de trânsito.

Para coibir paradas e estacionamentos irregulares ocorrerá o controle do tráfego de veículos entre às 4h e 21h nas vias Largo do Bonfim, Ladeira do Bonfim e Largo da Baixa do Bonfim.

Barreiras móveis também serão posicionadas em pontos estratégicos, incluindo: Avenida Dendezeiros do Bonfim/Rua da Imperatriz; Largo da Baixa do Bonfim/Ladeira do Bonfim; Ladeira do Bonfim/Acesso Lateral da Igreja; Largo do Bonfim (Parte Alta) / Rua Plínio de Lima; Largo da Baixa do Bonfim; Avenida Dendezeiros do Bonfim/Praça Irmã Dulce; Rua Travasso de Fora/Rua Henrique Dias; e Largo do Bonfim/Igreja/Baixa do Bonfim/Ladeira do Bonfim.

O estacionamento será proibido, entre 4h e 18h, nas vias Ladeira do Bonfim e Largo do Bonfim (atrás da igreja). As ações incluem também a fiscalização intensiva do trânsito, o isolamento do Largo em torno da Igreja do Bonfim e a proibição de estacionamento na Ladeira do Bonfim, em ambos os lados.

O estacionamento de ônibus será vetado na frente da igreja. Além disso, retornos e acessos serão canalizados, e o tráfego será desviado em pontos estratégicos, como os da Rua da Imperatriz e o semáforo próximo ao Largo.

Já na sexta-feira, 3, para a "Primeira Sexta-feira do Bonfim", as intervenções serão as mesmas, vão acontecer entre 4h e 21h, com instalação das mesmas barreiras móveis e disposições de estacionamento nas vias anteriormente delimitadas.

As Novenas, realizadas entre os dias 9 e 18 de janeiro de 2025, contarão com as mesmas medidas, porém entre 19h e 22h, com foco no controle do trânsito no Largo do Bonfim, para facilitar a circulação de pedestres e evitar irregularidades no trânsito.