Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

PREVISÃO DO TEMPO

Fim de semana em Salvador promete instabilidade; confira a previsão

Temperaturas permanecerão na média de mínima 19 °C e máxima 30 °C

Alice Paulilo
Por
Frente fria chegará domingo na capital baiana
Frente fria chegará domingo na capital baiana - Foto: Raphael Muller

A previsão do tempo para este final de semana em Salvador promete sol, mas a partir de domingo, 16, uma frente fria chegará a capital baiana. Para quem gosta de curtir uma praia, a melhor opção é garantir o banho de mar nesta sexta-feira, 14 ou no sábado, 15.

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), as temperaturas permanecerão em uma média de 19 e 30 graus mesmo 70% de chance de chuva no início da próxima semana.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Confira a previsão do tempo para Salvador

A atuação de uma massa de ar quente manterá o tempo estável, nesta sexta-feira, 14, e no sábado, 15, mas a chegada da frente fria deixará o tempo nublado a partir do domingo, 16.

Leia Também:

SALVADOR

Teleférico do Subúrbio: projeto entra em fase de licitação em Salvador
Teleférico do Subúrbio: projeto entra em fase de licitação em Salvador imagem

AGOSTO LILÁS

Mulheres terão orientação jurídica e acolhimento psicológico no metrô
Mulheres terão orientação jurídica e acolhimento psicológico no metrô imagem

IMBRÓGLIO DE 12 ANOS

STF inicia julgamento sobre criação da Região Metropolitana de Salvador
STF inicia julgamento sobre criação da Região Metropolitana de Salvador imagem
  • Sexta-feira: O céu permanecerá claro, com apenas 10% de chance de chuva. As temperaturas irão variar entre 19 e 30 graus;
  • Sábado: Para o sábado, o termômetro terá mínima de 21°C e máxima de 30°C e 40% de chances de chuva, o que provoca pancadas fracas e isoladas ao longo do dia;
  • Domingo: Com a chegada da frente fria, são esperadas 70% de chances de chuva, com temperaturas entre 22 e 29 graus e vento forte de até 30 km/h.

A Codesal reforça que em caso de emergência, disque 199.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

codesal previsão do tempo Salvador

Relacionadas

Mais lidas