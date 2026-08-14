PREVISÃO DO TEMPO
Fim de semana em Salvador promete instabilidade; confira a previsão
Temperaturas permanecerão na média de mínima 19 °C e máxima 30 °C
A previsão do tempo para este final de semana em Salvador promete sol, mas a partir de domingo, 16, uma frente fria chegará a capital baiana. Para quem gosta de curtir uma praia, a melhor opção é garantir o banho de mar nesta sexta-feira, 14 ou no sábado, 15.
De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), as temperaturas permanecerão em uma média de 19 e 30 graus mesmo 70% de chance de chuva no início da próxima semana.
Confira a previsão do tempo para Salvador
A atuação de uma massa de ar quente manterá o tempo estável, nesta sexta-feira, 14, e no sábado, 15, mas a chegada da frente fria deixará o tempo nublado a partir do domingo, 16.
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- Sexta-feira: O céu permanecerá claro, com apenas 10% de chance de chuva. As temperaturas irão variar entre 19 e 30 graus;
- Sábado: Para o sábado, o termômetro terá mínima de 21°C e máxima de 30°C e 40% de chances de chuva, o que provoca pancadas fracas e isoladas ao longo do dia;
- Domingo: Com a chegada da frente fria, são esperadas 70% de chances de chuva, com temperaturas entre 22 e 29 graus e vento forte de até 30 km/h.
A Codesal reforça que em caso de emergência, disque 199.