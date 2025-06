Forró da Saudade prova que diversão é para todas as idades

A programação do evento trouxe três atrações - Foto: Divulgação

O projeto Forró da Saudade chegou à sua 22ª edição reunindo centenas de pessoas no Clube Fantoches, no bairro 2 de Julho, em Salvador. Foram sete horas e meia de muita música, dança, comidas e bebidas típicas, em uma celebração marcada por alegria e inclusão.

A programação do evento trouxe três atrações que não deixaram a temperatura do salão baixar e esquentaram os forrozeiros, como Carlos Bonfim e dona Renilda Dantas, de 79 e 65 anos, respectivamente.

Carlos Bonfim e Renilda Dantas | Foto: Divulgação

O casal se conheceu no último baile de carnaval promovido pelo Bloco da Saudade e começaram a namorar. Conhecer Carlos foi um presente de Deus, com um empurrãozinho do bloco, que trouxe felicidade para minha vida”, declarou dona Renilda. Juntos há seis meses, seu Carlos já pensa em casamento. “Só depende dela”, revelou o enamorado. “Demos certo por que combinamos em muitas coisas. Somos católicos, gostamos de samba e torcemos pelo Bahia”, comentou ele entre sorrisos.

O casamento pode demorar ainda um pouquinho para sair, mas já tem madrinha. É a diretora social do bloco, Nice Cabral. “Fico muito feliz quando essas histórias acontecem. Reforça ainda mais o conceito que nós temos de familia. Aqui somos como uma família. Que bom que temos esse ambiente saudável, sem preocupações com violência para a gente se divertir”, celebra Nice, que comanda o Bloco da Saudade ao lado do marido Aniz Cabral, fundador do bloco, e da filha Tanise Cabral, vice-presidente.

| Foto: Divulgação

Feira do Empreendedor da Melhor Idade

Outra grande atração do Forró da Saudade é a realização da quarta edição da Feira do Empreendedor da Melhor Idade. Vinte expositores (o dobro da última edição) com mais de 60 anos mostraram seus produtos, que vão de perfumes para ambiente a bijuterias. De bolsas e acessórios a roupas de tricô e crochê. Tudo é produzido por elas mesmas.

Entre as empreendedoras com mais de 60 anos está Zeza Ribeiro. Há 14 anos ela produz bolsas, chapéus e acessórios utilizando jeans. Aos 71 anos, é a primeira vez que participa da feira. “A minha maior expectativa é de que o povo conheça o meu trabalho. Quem passou por aqui já gostou e pegou meu cartão. São pessoas que se tornarão futuras clientes”.

Zeza Ribeiro - empreendedora (71 anos) | Foto: Divulgação

Todas as expositoras não têm nenhum custo para participar da feira. Para essa edição, foram mais de sessenta inscrições e ainda tem uma lista de espera para dezembro, quando acontece o Baile da Saudade, outro grande evento organizado pelo Bloco da Saudade. Pela primeira vez, a SETRE (Secretaria Estadual de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte) cedeu as barraquinhas. “Nós emprestamos nosso espaço e nosso público para que elas divulguem os seus trabalhos. Nós queremos fomentar o trabalho delas, proporcionando maior qualidade de vida para a melhor idade”, informa Tanise Cabral, vice-presidente do Bloco.

Terapia do samba

O evento também foi palco para o lançamento do projeto Samba e Bem-estar, que terá início em julho. Serão realizadas gratuitamente aulas de dança de salão, samba e psicoterapia em grupo para pessoas com mais de 60 anos.

O projeto será realizado em parceria com o Governo do Estado da Bahia. “Nós lançamos as inscrições e vamos selecionar os candidatos pelos critérios de idade, acima de 60 anos, e, de preferência, pessoas de baixa renda”, conclui Tanise.

As aulas irão acontecer semanalmente na sede do bloco, no Largo da Mouraria, nº 04 - 1º andar, Nazaré (em frente ao Quartel do Exercito). As inscrições podem ser feitas através do Instagram e Facebook do Bloco da Saudade.