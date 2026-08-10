Frente fria deve deixar tempo instável em Salvador ao longo da semana

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Salvador deve registrar tempo instável ao longo desta semana devido à passagem de uma frente fria associada a um cavado. A previsão da Defesa Civil de Salvador (Codesal) aponta para ocorrência de chuvas fracas a moderadas, acompanhadas de rajadas de vento.

A instabilidade deve permanecer nos próximos dias, com maior possibilidade de chuva na terça, 11, quarta, 12 e quinta-feira, 13. Na quarta, a previsão indica possibilidade de chuva de 80% e ventos que podem chegar a 35 km/h, considerados fortes.

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A partir de quinta-feira, 13, com o enfraquecimento da frente fria, o tempo deve ficar mais estável e menos chuvoso. Na sexta-feira, 14, e no sábado, 15, a possibilidade de chuva cai para 30%, enquanto no domingo, 16, chega a 50%.

As temperaturas devem variar entre 20°C e 31°C ao longo da semana.

Confira previsão detalhada:

Foto: Codesal

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.