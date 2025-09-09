Frota dos 'amarelinhos' será renovada e vai mirar bairros populosos

Os veículos integram o Sistema de Transporte Complementar (STEC), em Salvador - Foto: Matheus Buranelli | Ag. A TARDE

A Secretaria de Mobilidade (Semob) anunciou a renovação de 100% da frota dos veículos que integram o Sistema de Transporte Complementar (STEC), mais conhecidos como 'amarelinhos'.

Em entrevista ao MASSA!, o secretário da Semob, Pablo Souza, informou que o STEC, mesmo com a renovação da frota, seguirá priorizando os bairros mais populosos e que mais necessitam dos serviços de transporte público.

“Primeiro, a ideia é reforçar as linhas existentes, melhorando a qualidade do serviço ofertado e dos veículos. Estamos contratando uma consultoria especializada que vai trabalhar para apoiar a Prefeitura na elaboração de um modelo licitatório para essa nova aquisição do ponto de vista da operação. Então, esse serviço que funciona, hoje, como autorização precária, a gente deve caminhar para o modelo mais estruturado”, disse.

De acordo com o gestor da Mobilidade, a contribuição dos famosos amarelinhos é essencial na rotina da sociedade: "Essa característica do transporte complementar em Salvador atua mais no que a gente chama de área urbana consolidada. Nessa área, temos bairros em que a população tem mais carência de serviços e eles são fundamentais nessa oferta”

“A população tem um carinho muito importante por esses veículos. O prefeito também tem esse olhar sensível a esse atendimento e, por isso, que ele tomou a iniciativa da prefeitura a realizar essa renovação da frota. A gente está confiante de que essa intervenção vai produzir um efeito muito positivo no sistema de transporte”, continuou ele.