Fundação Maria Emília lança edital para bolsas de pós-graduação

Os cursos serão ministrados pela Faculdade Santa Casa da Misericórdia da Bahia, em Salvador - Foto: Divulgação | Freepik

A Fundação Maria Emília (FME) abriu inscrições para o edital Educa Saúde FME, que concederá até 30 bolsas de estudo integrais para pós-graduação lato sensu em áreas da saúde. Os cursos serão ministrados pela Faculdade Santa Casa da Misericórdia da Bahia, em Salvador.

As vagas estão distribuídas em quatro áreas de qualificação profissional: Cuidados Paliativos, Enfermagem em Terapia Intensiva, Farmácia Hospitalar com Ênfase em Farmácia Clínica, e Nutrição Clínica e Terapia Nutricional.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter concluído um curso de graduação em uma área relacionada à pós-graduação desejada e possuir registro profissional no órgão de classe.

As aulas da pós-graduação são presenciais, portanto, é necessário morar na Bahia e ter disponibilidade para frequentar o curso de acordo com o cronograma estabelecido pela Faculdade Santa Casa.

O edital com todas as informações sobre o processo seletivo está disponível no site da Fundação (www.mariaemilia.org.br/educa-saude-fme) e as inscrições podem ser realizadas até o dia 16 de dezembro de 2024.