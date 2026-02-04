Furto de cabos de energia atinge 1 milhão de baianos em 2025

O furto de cabos de energia prejudicou cerca de 1 milhão de baianos em 2025, segundo levantamento da Neoenergia Coelba. De acordo com os dados, a quantidade de ocorrências cresceu 25% no período, afetando o fornecimento de energia e provocando interrupções temporárias causadas pela prática ilegal.



Quantidade de furtos

No ano passado, a distribuidora registrou 654 ocorrências, 128 a mais do que 2024 (526). De acordo com o levantamento, os municípios com o maior número de ocorrências em 2025 foram:

Salvador (164)

Porto Seguro (60)

Camaçari (55)

Ilhéus (52)

Feira de Santana (41)

Medidas para coibir o furto

Para inibir a prática criminosa, a Neoenergia Coelba atua em parceria com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia. O órgão é responsável pela Operação Metallis, que visa identificar os receptadores dos materiais furtados e combater o roubo de fios. Além disso, também foram adotadas ações operacionais para dificultar o acesso ao sistema elétrico, com:

instalação de inibidores de acesso nos postes de energia;

substituição das caixas subterrâneas por materiais chumbados com concreto e solda.

A concessionária também vem ampliando a instalação de self-healings em toda a Bahia. Este equipamento permite a recomposição automática do sistema em caso de ocorrências, restabelecendo o fornecimento de energia em até 60 segundos.

Canal de Denúncia

Caso veja alguma pessoa acessando postes ou mexendo na rede elétrica sem a farda da Neoenergia Coelba, denuncie imediatamente a situação por meio do Disque Denúncia Bahia, pelo número 181. Em caso de interrupção de energia, contate a Neoenergia Coelba pelo teleatendimento 116.