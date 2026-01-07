Gari é atropelado enquanto trabalhava em canteiro na Paralela

O veículo envolvido foi removido e levado para o pátio - Foto: TV Bahia

Um gari foi atropelado na manhã desta quarta-feira, 7, enquanto realizava serviços de manutenção no canteiro central da Avenida Paralela, em Salvador. O trabalhador cortava a grama quando foi atingido por um veículo que trafegava pela via. O impacto foi forte e chegou a destruir o para-brisa do carro. Outros garis que trabalhavam na área não foram atingidos.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e prestou os primeiros socorros ao trabalhador, que foi encaminhado para uma unidade de saúde. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

Equipes da Polícia Militar e da Transalvador também foram acionadas para atender a ocorrência e organizar o trânsito. Por causa do acidente, uma faixa precisou ser bloqueada temporariamente, o que provocou lentidão na região. A via já foi totalmente liberada.

O veículo envolvido foi removido e levado para o pátio. O motorista permaneceu no local durante todo o atendimento e prestou esclarecimentos às autoridades.