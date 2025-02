Geraldo Jr. garante ações para promover o maior Carnaval da história

As ações apontadas por Geraldo Jr. buscam garantir tranquilidade durante o período carnavalesco - Foto: Bernardo Rego/Ag. A TARDE

O vice-governador do estado da Bahia e coordenador do Carnaval, Geraldo Jr., fez um balanço das ações que estão sendo planejadas para garantir a segurança e o bem-estar de foliões e turistas na maior festividade de rua para o ano de 2025, durante a 2ª edição da Caravana Biopsicossocial, realizada nesta terça-feira, 10, na Arena Fonte Nova. O evento integra as iniciativas de apoio ao Carnaval de Salvador.

"Cuidar de quem cuida da gente, cuidar dos foliões, dos turistas, nós vamos fazer o maior carnaval da história da Bahia. O secretário Marcelo Werner já sinalizou: prevenção, cuidado, orientação... Será o maior efetivo na história da segurança pública dedicado ao carnaval da capital e do interior e esse ato é um ato de humanização. Estamos aqui hoje prestigiando esses profissionais que fazem a mais bela das festas de rua e a maior do planeta", declarou.

O vice-governador também reforçou a grandeza do evento, destacando os desafios de coordenar um carnaval que atrai milhões de pessoas. "Não é fácil coordenar o maior evento de rua do mundo. São milhões de turistas chegando, mas vamos realizar quase 100 carnavais sem prejudicar a rotina de segurança nos 27 territórios e nos 417 municípios da Bahia. Tudo isso será feito com determinação e força", completou.