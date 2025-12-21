Gilberto Gil é homenageado com exposição inclusiva na Arena Fonte Nova

As obras foram criadas especialmente para o artista - Foto: Reprodução

A Arena Fonte Nova prestou uma homenagem especial a Gilberto Gil neste sábado, 20, durante a última apresentação da turnê Tempo Rei em Salvador. O tributo reuniu arte, cultura e inclusão com o lançamento da exposição “Gilberto Gil – Entre o Tempo e o Rei”, composta por 11 telas produzidas por artistas do Ateliê Coletivo de Artes Visuais da APAE de Salvador, todas inspiradas na obra e na trajetória do cantor baiano.

As obras foram criadas especialmente para o artista e apresentadas ao público durante o show. Uma das telas foi entregue diretamente a Gilberto Gil pelos integrantes do coletivo da APAE, em um momento simbólico que contou com a presença da gerente de Comunicação e Responsabilidade Social da Arena Fonte Nova, Thaise Muniz, e do educador social Esron Pena, representando a instituição.

Além das telas, a homenagem incluiu uma escultura em madeira entalhada pelo artista cearense Mestre Din Alves. A peça remete à musicalidade de Gil e à sua histórica conexão com a Arena Fonte Nova, reforçando o diálogo entre o artista, o espaço e a cultura popular brasileira.

“Temos a honra e a felicidade de receber Gil na Arena e de enaltecer a importância de sua trajetória, por meio de um reconhecimento que une arte, cultura, educação e inclusão”, afirmou Thaise Muniz.

A relação de Gilberto Gil com a Fonte Nova atravessa décadas. Em 1980, ele participou do primeiro grande show do estádio, abrindo a apresentação do jamaicano Jimmy Cliff. Quarenta e cinco anos depois, em março de 2025, voltou ao local para a estreia de sua turnê de despedida, encerrada agora em Salvador.

Nova iluminação cênica

Antes do espetáculo, a Arena Fonte Nova também inaugurou sua nova iluminação cênica, um sistema moderno que eleva o padrão tecnológico e visual do equipamento. O projeto conta com 478 refletores de LED com tecnologia RGB, capazes de criar diferentes cenários de luz e cor para eventos esportivos, culturais e institucionais.

Um dos destaques é a Praça Sul, principal elemento identitário da Arena e área de integração com o Dique do Tororó, que recebeu refletores específicos para valorizar o espaço e qualificar a experiência do público. Já na área interna, 108 refletores de LED RGB transformam a cobertura da Arena em uma espécie de “tela em branco”, permitindo composições visuais imersivas e dinâmicas.