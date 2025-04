Guarda municipal de Salvador é preso no interior após matar homem a tiros

Em nota, a GCM afirma que agirá com compromisso e transparência - Foto: Reprodução| Agecom

Um Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador foi preso em Feira de Santana, na manhã desta segunda-feira, 14, por policiais militares da 64ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Feira de Santana), após airar em um homem identificado como Gean Tarcysio Pereira Santana, 39 anos.

O caso aconteceu na Rua Georgina Erisman, centro de Feira de Santana, a 115 Km de Salvador, nas proximidades da Rodoviária da cidade. Gean ainda foi levado ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no final da tarde.

"Uma guarnição policial, que fica no terminal rodoviário, ouviu três disparos. Eles [PMs] saíram e, primeiramente, encontram um homem caído ao solo alvejado. Populares informaram para onde tinha fugido o atirador. Os policiais o alcançaram e abordaram. Segundo os policiais, ele confessou ter sido o autor dos disparos", explicou o delegado Fabrício Linard, do Departemento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Feira de Santana.

Conforme Linard, o GCM contou que, momentos antes dos disparos, conversava com Gean e, ao pegar seu celular para fazer uma transação bancária, o homem tentou pegar o aparelho.

"Disse que conversava com o rapaz, próximo ao G Barbosa. Pegou o celular pra fazer um pix e esse rapaz avançou no celular e, por isso, atirou contra ele. Tudo isso, declarações dos policiais. Ele exerceu o direito dele de ficar calado quando interrogado. Formalmente, não apresentou nenhuma versão", afirmou o delegado. Gean já tinha passagem policial, em 2024 ele foi preso suspeito de roubo contra uma mulher e ficou custodiado no Conjunto Penal de Feira De Santana.

O Guarda Municipal, que não teve o nome revelado, foi preso em flagrante por homicídio, no Plantão Central, e permanece custodiado no Complexo de Delegacias do Bairro Sobradinho, em Feira de Santana aguardando audiência de custódia, que deve acontecer ou na terça-feira, 15, ou na quarta-feira, 16, segundo revelou Linard.

Em nota à imprensa, a assessoria de comunicação da GCM informou que, assim que tomou conhecimento dos fatos, "uma equipe da GCM foi imediatamente encaminhada à cidade para obter informações detalhadas sobre o ocorrido. Segundo relato do agente, ele teria reagido após entrar em luta corporal com um homem que estava com seu celular", diz um trecho do documento.

Ainda em nota, o órgão "reafirma seu compromisso com a transparência e a colaboração nas investigações e acompanhará o desenrolar do caso junto à Polícia Civil. O agente envolvido, que não estava em serviço e usou arma particular, passará por audiência de custódia, onde as circunstâncias do caso serão avaliadas", concluiu.