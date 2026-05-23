Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

ASSÉDIO

Homem denuncia caso de importunação sexual em academia de Salvador

O caso aconteceu no banheiro do estabelecimento privado

Franciely Gomes
Por
O acusado foi desligado da academia
O acusado foi desligado da academia - Foto: Ilustrativa | Magnific

Um homem foi vítima de importunação sexual em uma academia localizada no bairro da Barra, em Salvador. A vítima denunciou o caso à Polícia Militar na última sexta-feira, 22, alegando que teve suas partes íntimas tocadas sem consentimento.

Segundo informações da PM-BA, o crime aconteceu no banheiro da academia e os dois homens foram levados para a delegacia mais próxima, onde prestaram depoimentos.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

POLÍCIA

Corpo é encontrado com marcas de tiro e queimaduras em Salvador
Corpo é encontrado com marcas de tiro e queimaduras em Salvador imagem

SALVADOR

Ponte Salvador-Itaparica: vagas de emprego seguem abertas; veja como se canditatar
Ponte Salvador-Itaparica: vagas de emprego seguem abertas; veja como se canditatar imagem

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

7ª Feira do Cordel Brasileiro chega a Salvador a partir deste sábado
7ª Feira do Cordel Brasileiro chega a Salvador a partir deste sábado imagem

Pronunciamento academia

Em nota, a academia lamentou o ocorrido e afirmou que cortaram o vínculo do suspeito com o estabelecimento privado, reforçando que repudiam qualquer situação deste tipo.

“A Rede Selfit informa que a pessoa envolvida no caso de importunação sexual, ocorrido na unidade Barra Hall, em Salvador (BA), foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis e, posteriormente, liberado pelas autoridades. O vínculo dele com a academia foi encerrado com a rede”, escreveram.

“A Selfit reforça que repudia e combate qualquer tipo de violência. A rede afirma que segue à disposição das autoridades para colaborar com quaisquer os esclarecimentos necessários”, completou a nota.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

academia importunação sexual Salvador

Relacionadas

Mais lidas