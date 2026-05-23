Homem denuncia caso de importunação sexual em academia de Salvador

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Um homem foi vítima de importunação sexual em uma academia localizada no bairro da Barra, em Salvador. A vítima denunciou o caso à Polícia Militar na última sexta-feira, 22, alegando que teve suas partes íntimas tocadas sem consentimento.

Segundo informações da PM-BA, o crime aconteceu no banheiro da academia e os dois homens foram levados para a delegacia mais próxima, onde prestaram depoimentos.

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Pronunciamento academia

Em nota, a academia lamentou o ocorrido e afirmou que cortaram o vínculo do suspeito com o estabelecimento privado, reforçando que repudiam qualquer situação deste tipo.

“A Rede Selfit informa que a pessoa envolvida no caso de importunação sexual, ocorrido na unidade Barra Hall, em Salvador (BA), foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis e, posteriormente, liberado pelas autoridades. O vínculo dele com a academia foi encerrado com a rede”, escreveram.

“A Selfit reforça que repudia e combate qualquer tipo de violência. A rede afirma que segue à disposição das autoridades para colaborar com quaisquer os esclarecimentos necessários”, completou a nota.