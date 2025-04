Homem desaparece em Valéria e é procurado pela polícia em Salvador

Caso é investigado na Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP)

Um homem, identificado como José Carlos Silva Gomes, de 30 anos, morador do bairro de Valéria, em Salvador, está sendo procurado pela Polícia Civil. Ele está desaparecido há cinco dias.

De acordo com a polícia, o homem foi visto pela última vez na sexta-feira, 21, quando teria saído para procurar emprego em um ferro-velho no bairro de Vila Canária. Desde esse dia José não atende o celular e não fez qualquer tipo de contato com a família nas redes sociais. O caso é investigado na Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP). Quem tiver informações sobre ele, pode entrar em contato através do telefone 181.