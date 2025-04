Golpe do falso consórcio em Salvador termina com cinco pessoas presas

Influenciador denunciou empresa após também cair em golpe - Foto: Policia Civil / Divulgação

Cinco pessoas suspeitas de aplicar o "golpe do falso consórcio", foram presas em flagrante, em Salvador na última terça-feira, 26. Segundo a Polícia Civil, as prisões ocorreram após a denúncia de um influenciador digital.

A empresa já era monitorada pela Delegacia de Defesa do Consumidor há meses e 120 ocorrências já foram registradas contra eles. As vítimas acumulam prejuízos que variam entre R$5 mil e R$1 milhão.

De acordo com as investigações da PC em conjunto com o Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), através da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), as vítimas visitavam os supostos imóveis e realizavam repasses financeiros, sem nunca receberem comprovação de documentos que confirmassem a negociação do bem prometido.

O influenciador contou à polícia que percebeu que se tratava de um golpe após ser cobrado constantemente pela dona da empresa a pagar taxas administrativas do suposto imóvel adquirido. Porém, ele não recebeu nenhuma documentação.

Após a denúncia, a polícia foi até o escritório, localizado na Avenida Antônio Carlos Magalhães, onde a dona da empresa e outros 10 colaboradores foram conduzidos até a delegacia. Ao todo, apenas cinco deles foram presos em flagrante por suspeita de propaganda enganosa, estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

No local foram apreendidos:

- R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em dinheiro - R$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro - 2 (dois pen drives) - 1 automóvel Ecosport - 1 automóvel T Cross - Caixa contendo diversos contratos de consultoria financeira - Diversos cadernos de anotações - 14 (quatorze) carregadores de notebook - 07 (sete) celulares - 15 (quinze) notebook - 03 (três) máquinas de cartão de crédito - 11 (onze) CPUs

Confira o local que funcionava a empresa