Homem é executado com mais de 10 tiros dentro de carro no IAPI

autoria e a motivação serão investigadas pela Polícia Civil - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem, cuja identidade não foi revelada, foi morto a tiros na noite desta sexta-feira, 14, no bairro do IAPI, em Salvador. Segundo informações preliminares, a vítima teria sido executada com mais de 10 tiros na Rua Conde de Porto Alegre.

Em nota, a PM informou que agentes da 37ª CIPM foram acionados e constataram o fato de um homem morto por disparos de arma de fogo no interior de um veículo parado na Rua Conde de Porto Alegre, no IAPI. Ao chegarem, os militares constataram o fato e isolaram o local até a chegada do DPT. A autoria e a motivação serão investigadas pela PC.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) investiga a morte de um homem, sem identificação formal, atingido por disparos de arma de fogo, na Rua Conde de Porto Alegre, bairro IAPI, na sexta-feira (14).

Ainda de acordo com a Civil, o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) realizou as primeiras diligências de apuração do caso. De acordo com informações preliminares, a vítima era motorista de aplicativo e o corpo foi encontrado sem sinais vitais no interior do veículo. A autoria e motivação ainda estão sendo esclarecidas. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado, por meio das guias de perícia e de remoção.