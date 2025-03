Homem que tentou matar ex-companheira é preso em Itapuã

Com o cumprimento da ordem judicial, o suspeito está à disposição da Justiça - Foto: Polícia Civil

Um homem, de 39 anos, que tentou matar a ex-companheira em Itapuã, foi preso nesta sexta-feira, 14, no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Um mandado de busca e apreensão domiciliar foi cumprido por equipes da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) na residência do suspeito, em Itapuã. A ordem judicial foi expedida pelo Plantão Judiciário.

Investigações realizadas pela 1ª DH apontaram que, inconformado com o fim do relacionamento, o homem desferiu golpes de faca contra a ex-companheira na última quinta-feira, 13. Uma pessoa que estava no imóvel e tentou socorrer a vítima também foi ferida.

Oitivas de testemunhas foram realizadas. Com o cumprimento da ordem judicial, o suspeito foi submetido aos exames de lesões de praxe e está à disposição da Justiça. Ele vai responder pelos crimes de tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio.