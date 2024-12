Homem é levado para delegacia após agredir cachorro em Pernambués

- Foto: Reprodução redes sociais

Um homem foi conduzido para delegacia após ser flagrado agredindo o próprio cachorro no bairro de Pernambués, em Salvador. A agressão ocorreu na última sexta-feira, 22, na Rua Itapetinga, mas a denúncia foi registrada na Central de Flagrantes no domingo, 24

O homem usa um pedaço de pau, chamando o cachorro, da raça poodle. Instantes depois, ele dá um tapa no cão, o carrega no colo, e desfere outros tapas no animal.

Segundo testemunhas, essa não foi a primeira vez que o homem foi visto agredindo o cachorro.

Com denúncias feitas por mídias sociais, guarnições da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Pernambués) e da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) foram acionadas na manhã de domingo e identificaram o suspeito.

Leia também:

>> Mais de 8 toneladas de drogas foram apreendidas na Bahia em 2024

>> Pagamento da primeira parcela do 13º salário tem prazo até sexta-feira

>> Pai de Neymar comenta fortuna do filho: "Fiquei rico primeiro"

O homem foi conduzido à Central de Flagrantes, e, segundo a Polícia Civil, ele admitiu que "estava nervoso" e, por isso, "se excedeu na tentativa de controlar o pet". A instituição instaurou inquérito para apurar o caso.

Já o cão, foi levado para uma instituição, onde deve receber os cuidados necessários.