Homem é torturado até a morte em Salvador por furtar biscoito de R$ 3,50

- Foto: Reprodução redes sociais

Um homem identificado como Uadson Santos de Santana foi espancado até a morte por supostamente ter roubado um pacote de biscoito em um mercado de bairro na localidade do Calabetão, em Salvador. O crime aconteceu no dia 4 de setembro.

Informações iniciais indicam que Uadson foi alvo do "tribunal do crime”, após o dono do mercado flagrar o furto através das câmeras de segurança e entregado as imagens para traficantes da região.

Segundo relatos de familiares, Uadson teria comprado bicoitos e furtado o terceiro, no valor de R$ 3,50. O dono do estabelecimento percebeu a ação e entregou as imagens de segurança à facção que controla a região. Em seguida, os membros da organização criminosa capturaram a vítima e a torturaram até que ele ficasse inconsciente.

Leia também:

>> Homem é preso por estuprar filha adotiva durante 2 anos

>> Adolescente é estuprada pelo irmão e depois torturada pelos pais

>> "Execução da adolescente foi gravada em videochamada", diz delegado

Uadson foi encontrado pelo padastro na rua, com as pernas e braços quebrados, diversas lesões no corpo e uma perfuração na cabeça. O jovem foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santo Inácio, mas não resistiu aos ferimentos.



Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), que vai apurar as circunstâncias, a autoria e a motivação do crime, para elucidar o ocorrido.