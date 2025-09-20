Homem morre após cair de 30 metros de altura em obra de prédio de luxo

Local onde aconteceu o incidente (ilustração) - Foto: Divulgação

Um acidente que aconteceu em uma obra de um prédio no bairro do Horto Florestal, em Salvador, deixou um homem morto após cair de 30 metros de altura na sexta-feira, 19. Não há maiores informações sobre o que causou o incidente.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que a vítima foi identificada como Willian Santos de Oliveira, de 30 anos. Ainda segundo a Civil, ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

Guias para remoção do corpo e realização de perícia foram expedidas. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Brotas.

A Moura Dubeux, responsável pela obra, emitiu uma nota lamentando o ocorrido e expressando solidariedade à família e amigos.

Confira:

A Moura Dubeux lamenta profundamente o falecimento de um colaborador vinculado ao condomínio obra do Edifício Poème Horto, ocorrido nesta sexta-feira (19). Expressamos nossa solidariedade à família, amigos e colegas de trabalho neste momento de dor.

A empresa tem fornecido todo o suporte necessário à família. A Moura Dubeux reafirma seu compromisso com a segurança, seguindo rigorosamente todas as normas previstas na legislação vigente e adotando medidas de proteção coletiva e individual para todos os profissionais envolvidos nos projetos que executa.