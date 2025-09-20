Menu
TRAGÉDIA

Homem morre após cair de 30 metros de altura em obra de prédio de luxo

Acidente aconteceu na sexta-feira no bairro do Horto Florestal em Salvador

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

20/09/2025 - 11:26 h
Local onde aconteceu o incidente (ilustração)
Local onde aconteceu o incidente (ilustração) -

Um acidente que aconteceu em uma obra de um prédio no bairro do Horto Florestal, em Salvador, deixou um homem morto após cair de 30 metros de altura na sexta-feira, 19. Não há maiores informações sobre o que causou o incidente.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que a vítima foi identificada como Willian Santos de Oliveira, de 30 anos. Ainda segundo a Civil, ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

Guias para remoção do corpo e realização de perícia foram expedidas. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Brotas.

A Moura Dubeux, responsável pela obra, emitiu uma nota lamentando o ocorrido e expressando solidariedade à família e amigos.

Confira:

A Moura Dubeux lamenta profundamente o falecimento de um colaborador vinculado ao condomínio obra do Edifício Poème Horto, ocorrido nesta sexta-feira (19). Expressamos nossa solidariedade à família, amigos e colegas de trabalho neste momento de dor.

A empresa tem fornecido todo o suporte necessário à família. A Moura Dubeux reafirma seu compromisso com a segurança, seguindo rigorosamente todas as normas previstas na legislação vigente e adotando medidas de proteção coletiva e individual para todos os profissionais envolvidos nos projetos que executa.

x