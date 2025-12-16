ACIDENTE
Homem morre após cair de escada no Mundo Plaza Empresarial
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Polícia Militar já estão no local esperando apoio
Por Redação
Um homem morreu na tarde desta terça-feira, 16, após ter caído da escadaria do Mundo Plaza Empresarial, no Caminho das Árvores em Salvador.
Informações preliminares apontam que ele teria tido um mal estar e caído da escada principal que fica no saguão de entrada do Mundo Plaza por volta das 13h desta terça-feira, 16, morrendo logo em seguida.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local junto da Polícia Militar (PM), que constataram a morte do homem. O perímetro do acidente foi isolado e o corpo segue no recinto.
A Polícia Civil (PC) e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) se dirigiram ao centro empresarial para seguir com as investigações.
Ainda não se sabe se o homem estava trabalhando ou se somente frequentava o local.
*Matéria em atualização
