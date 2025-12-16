Ação gratuita oferece diagnósticos de distúrbio de sono em Salvador

- Foto: Divulgação

Uma ação que amplia o atendimento e diagnóstico de distúrbios do sono vai oferecer 60 vagas para consultas e exames, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em Salvador. Os atendimentos serão no dia 31 de janeiro, no ambulatório do sono da Faculdade Bahiana de Medicina e Saúde Pública, no bairro de Brotas.

Os agendamentos devem ser feitos previamente pelo número (71) 98217-0084. Podem participar pacientes acima de 18 anos com encaminhamento médico, disponibilizado por um médico em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS) da capital baiana.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo estudos da Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz), mais de 70% dos brasileiros têm problemas para dormir. Os casos aumentaram depois da pandemia de coronavírus, quando o Brasil tem vivido um aumento expressivo na venda de remédios para dormir.

Melhor remédio do mundo contra insônia foi aprovado pela Anvisa em outubro

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou um medicamento chamado Dayvigo, fabricado pela empresa japonesa Eisai, que promete melhorar quem não consegue dormir.

Diferente dos remédios tradicionais o Dayvigo atua bloqueando a ação da orexina, substância que mantém o cérebro em estado de alerta. A partir disso é possível ter um sono mais tranquilo sem a sonolência excessiva ou os riscos de dependência associados a outros tratamentos.

Um estudo da Universidade de Oxford, publicado na revista The Lancet em 2022, classificou o remédio como um dos melhores do mundo para insônia.

O medicamento é indicado para adultos com dificuldade em adormecer ou manter o sono, com dose inicial de 5 mg, podendo ser ajustada para 10 mg, sempre com prescrição médica. O uso deve ser feito apenas quando houver pelo menos sete horas disponíveis para dor