Homem que usava tornozeleira eletrônica é morto a tiros em Salvador

Polícia Civil investiga o caso - Foto: Divulgação | Ascom PC

Um homem que não teve a identidade divulgada e usava tornozeleira eletrônica, foi morto a tiros no início da tarde desta quarta-feira, 4, no final de linha do bairro Sussuarana Velha, em Salvador.

Ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a guarnição da polícia acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realizar a perícia e remover o corpo.

A Polícia Civil investiga o caso.