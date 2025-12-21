Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REVOLTA

Homem quebra vidros de ônibus após colisão com carro em Salvador

A ação deixou uma criança ferida

Rebeca Nascimento | Portal MASSA!

Por Rebeca Nascimento | Portal MASSA!

21/12/2025 - 15:02 h
A ação deixou uma criança ferida
A ação deixou uma criança ferida -

Um homem quebrou os vidros de um ônibus no bairro de Vista Alegre, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, no sábado, 20, após uma colisão entre o veículo que dirigia e o transporte coletivo. O suspeito teria se descontrolado após o acidente.

De acordo com o Portal MASSA!, o homem pegou um “macaco” no porta-malas e, após destruir o veículo, fugiu do local, conforme informações da Polícia Militar.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A ação deixou uma criança ferida. A responsável pela vítima recusou atendimento médico local.

Leia Também:

Suspeito de executar técnicos de internet morre em troca de tiros com a PC em Massaranduba
Outra? ‘Japa do PCC’ é liberada para passar Natal com família
Casa de subtenente da Polícia Militar é atingida por tiros na Bahia

Em resposta à reportagem, a Integra relatou, no entanto, que o conflito envolveu um ônibus da empresa e outro de turismo. Já a Secretaria de Mobilidade (Semob) não respondeu ao contato até o fechamento desta publicação. No entanto, este espaço segue aberto para manifestação.

Confira a nota completa da PM-BA:

"A Polícia Militar da Bahia informa que, na manhã deste sábado, 20, policiais da 18ª CIPM foram acionados pelo CICOM para verificar uma ocorrência de dano ao patrimônio envolvendo um ônibus coletivo no Conjunto Habitacional Vista Alegre, no bairro Alto de Coutos, em Salvador.

No local, a guarnição foi informada de que o ônibus havia sido apedrejado após se envolver em uma colisão com outro veículo. Segundo relato do motorista, após o acidente, o condutor do outro veículo desceu, retirou um objeto do porta-malas e passou a danificar o vidro dianteiro do coletivo, fugindo em seguida.

Passageiros relataram que uma criança sofreu escoriações leves em decorrência da ação. A responsável recusou atendimento médico no local.

A ocorrência foi registrada para adoção das medidas cabíveis pela autoridade competente."

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A ação deixou uma criança ferida
Play

Av. Dorival Caymmi é interditada após carro colidir e derrubar postes

A ação deixou uma criança ferida
Play

Vídeo: centenas de peixes são encontrados mortos no Dique do Tororó

A ação deixou uma criança ferida
Play

Marisqueiras e pescadores recebem vagões adaptados no VLT de Salvador

A ação deixou uma criança ferida
Play

Da Calçada ao Lobato: VLT faz primeira viagem-teste nesta sexta

x