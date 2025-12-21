Homem quebra vidros de ônibus após colisão com carro em Salvador

A ação deixou uma criança ferida - Foto: Ilustrativa | Divulgação | Ascom Semob

Um homem quebrou os vidros de um ônibus no bairro de Vista Alegre, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, no sábado, 20, após uma colisão entre o veículo que dirigia e o transporte coletivo. O suspeito teria se descontrolado após o acidente.

De acordo com o Portal MASSA!, o homem pegou um “macaco” no porta-malas e, após destruir o veículo, fugiu do local, conforme informações da Polícia Militar.

A ação deixou uma criança ferida. A responsável pela vítima recusou atendimento médico local.

Em resposta à reportagem, a Integra relatou, no entanto, que o conflito envolveu um ônibus da empresa e outro de turismo. Já a Secretaria de Mobilidade (Semob) não respondeu ao contato até o fechamento desta publicação. No entanto, este espaço segue aberto para manifestação.

Confira a nota completa da PM-BA:

"A Polícia Militar da Bahia informa que, na manhã deste sábado, 20, policiais da 18ª CIPM foram acionados pelo CICOM para verificar uma ocorrência de dano ao patrimônio envolvendo um ônibus coletivo no Conjunto Habitacional Vista Alegre, no bairro Alto de Coutos, em Salvador.

No local, a guarnição foi informada de que o ônibus havia sido apedrejado após se envolver em uma colisão com outro veículo. Segundo relato do motorista, após o acidente, o condutor do outro veículo desceu, retirou um objeto do porta-malas e passou a danificar o vidro dianteiro do coletivo, fugindo em seguida.

Passageiros relataram que uma criança sofreu escoriações leves em decorrência da ação. A responsável recusou atendimento médico no local.

A ocorrência foi registrada para adoção das medidas cabíveis pela autoridade competente."