Hospital de R$ 50 milhões transforma antiga Casa de Retiro em Salvador

Salvador passa a contar com um novo equipamento voltado para pacientes que necessitam de reabilitação física e cuidados paliativos. Instalado na antiga Casa de Retiro São Francisco, no Horto Florestal, o complexo hospitalar foi inaugurado nesta quinta-feira, 6, após um investimento de R$ 50 milhões e promete ampliar a oferta desse tipo de assistência na capital baiana.

A unidade dispõe de 100 leitos de internação — sendo 95 destinados aos usuários de planos de saúde — e iniciará o atendimento médico nos próximos dias. O primeiro paciente deve ser recebido a partir do dia 10 de agosto.

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Estrutura reúne tecnologia e espaços voltados à recuperação

Um dos principais diferenciais do hospital é o maior ginásio de reabilitação do Norte e Nordeste e o terceiro maior do Brasil, equipado com tecnologia sueca para auxiliar pacientes em recuperação funcional. A proposta da unidade vai além da assistência médica tradicional, oferecendo ambientes que estimulam a circulação e a convivência durante o tratamento.

Os quartos possuem vista para áreas externas, enquanto os corredores foram projetados para incentivar a mobilidade dos pacientes. O espaço ainda conta com bosque, Via-Sacra restaurada, capela, restaurante com acompanhamento nutricional, salão de jogos, cinema e apresentações diárias de piano em um claustro integrado a uma fonte luminosa. Outro diferencial é a possibilidade de receber familiares e amigos durante 24 horas por dia.

Hospital quer desafogar a rede de saúde

Presidente do hospital, Fábio Vilas-Boas afirmou que o empreendimento surge para atender uma demanda crescente por internações de média e longa permanência, especialmente diante do envelhecimento da população e do aumento de pacientes com sequelas decorrentes de AVC, cirurgias ortopédicas, tratamentos oncológicos, doenças cardíacas e pulmonares, além de vítimas de acidentes.

Segundo ele, muitos desses pacientes permanecem ocupando leitos de hospitais voltados para urgência e emergência por não existirem unidades especializadas para esse perfil de atendimento.

"O hospital agudo não dá conta de todas as pessoas que precisam ficar internadas durante muito tempo. Se esses pacientes ocuparem os leitos dos hospitais agudos, o sistema de saúde trava e não consegue dar conta", afirmou o médico.

A proposta da nova unidade é justamente receber esses pacientes durante o período de recuperação, oferecendo estrutura específica para reabilitação e cuidados paliativos.

Jardins, igreja e bosque ficarão abertos ao público

Apesar de funcionar como hospital privado, parte do complexo poderá ser utilizada pela população. De acordo com Vilas-Boas, os jardins, bosques, a Via-Sacra e a igreja permanecerão abertos para visitação, preservando a relação histórica do espaço com a comunidade.

O diretor também informou que a igreja voltará a receber celebrações religiosas. Inicialmente, as missas acontecerão aos domingos, com previsão de ampliação da programação para todos os dias da semana.

Outra novidade é que beneficiários do Planserv passarão a ser atendidos na unidade a partir da próxima semana.

Patrimônio histórico ganha nova função

Fundada em 1945 pelos frades franciscanos, a Casa de Retiro São Francisco ficou conhecida por receber retiros religiosos, eventos e oferecer atendimento gratuito à comunidade antes de permanecer fechada por cerca de duas décadas. Agora, o espaço foi restaurado e passa a abrigar o novo hospital sem perder suas características históricas.

Instalado em uma área de 36 mil metros quadrados cercada por vegetação preservada, o complexo mantém a Via-Sacra com 14 esculturas, os bosques e a igreja, integrando natureza, espiritualidade e assistência à saúde em um mesmo ambiente.

Durante a inauguração, Vilas-Boas destacou que o conceito da unidade é unir tecnologia, presença familiar e espiritualidade para oferecer uma assistência mais acolhedora aos pacientes que necessitam de recuperação prolongada ou cuidados paliativo