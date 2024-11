Hospital Metropolitano realiza 300 cirurgias de mão em três meses

Hospital cerca de 100 cirurgias por mês - Foto: Ascom Hospital Metropolitano | Santa Casa Ruy Barbosa

O Hospital Metropolitano, especialista na área de ortopedia, implementou a oferta de uma cirurgia de mão. De 1ª de agosto a 31 de outubro, a unidade chegou a realizar 300 cirurgias, em sua maioria para tratar traumas agudos, como fraturas e lesões neuronais tendíneas.



Por mês, são feitos em média 100 procedimentos. A cirurgia de mão é um procedimento altamente especializado, focado no tratamento e reabilitação de patologias que afetam as mãos, punhos e antebraço, com o objetivo de devolver ao paciente a capacidade de realizar tarefas do dia a dia.

As estruturas anatômicas das mãos são complexas, como tendões, ossos, nervos, vasos, pele e desempenham papel fundamental para manutenção da capacidade funcional do membro. Condições traumáticas, congênitas ou degenerativas estão entre as alterações mais comuns que têm indicação cirúrgica.

O Hospital Metropolitano, unidade estadual de saúde do Governo da Bahia, gerido pela Santa Casa Ruy Barbosa, tem um Centro Cirúrgico Day com duas salas cirúrgicas, que funcionam de segunda a sexta-feira, sob coordenação de Dr.Tiago Dórea.

Além do especialista, a equipe é composta por instrumentador, técnico de enfermagem e enfermeiro. A depender do caso, é solicitada a participação de um radiologista para manipular o arco em C, equipamento que permite a captação de imagens em tempo real, através de raio-X, que são visualizadas em um monitor pelo cirurgião.

Após a intervenção, o paciente fica em observação por cerca de quatro horas e recebe alta no mesmo dia. A revisão pós-operatória é feita no ambulatório, de segunda a sexta-feira, onde também é feita triagem para captação de pacientes novos. Geralmente, esses já vão em jejum e, se ainda tiver vaga no dia, já ficam para realizar o procedimento.