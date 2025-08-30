Imperdível! Saiba como viajar para o espaço sem sair de Salvador

Observatório e Planetário da Ufba oferece experiência imersiva de visualização dos astros - Foto: Azure Araujo / Ag. A TARDE

Já imaginou viajar para o espaço sem sair da terra? É isso mesmo, o Planetário e Observatório da Universidade Federal da Bahia (Ufba), oferece diversas ferramentas imperdíveis para visualizar os astros sob várias perspectivas

Telescópios, meteoritos, uma cúpula onde é possível ver estrelas e planetas bem pertinho de você, são algumas das atrações únicas do equipamento científico. O Portal A TARDE visitou o espaço e te mostra como explorar e ter uma aventura inesquecível.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Observação de astros

Localizado na entrada principal do Campus Universitário de Ondina, próximo ao Jardim Zoológico, assim que você chega ao equipamento, já se depara com grandes construções em formato de planetas e convite escrito na fachada “Vamos conhecer o céu?”.

O novo polo de atração e conhecimento na cidade recebe visitas de escolas no local, mediante agendamento e de terça a sexta das 18:30 às 20h, os telescópios são colocados do lado externo para as observações astronômicas.

Meteoritos

Uruaçu (disponível para tocar)

Fragmentos diretamente do espaço que caíram a milhares de anos na terra. Um deles pode inclusive ser tocado, o Uruaçu, encontrado no município do mesmo nome, em Goiás, em 1992. O objeto espacial fica logo na entrada do local.

Meteorito Uruaçu | Foto: Azure Araujo / Ag. A TARDE

O objeto é levemente gelado, dá para sentir uma pequena impressão de areia além de ter um cheiro peculiar de ferro, comum em meteoritos que são revestidos do mineral.

Bendegó

Uma réplica 3D em tamanho real, do maior meteorito encontrado em solo brasileiro, próximo ao riacho do Bendegó, na região de Canudos, no norte da Bahia, em 1784, está exposta no local.

Meteorito Bendegó encontrado em cidade no interior baiano | Foto: Azure Araujo / Ag. A TARDE

A versão original encontra-se no Museu Nacional no Rio de Janeiro, e o Planetário conta toda a história em imagens da apelidada pela população, na época, de “pedra encantada”, devido ao fato dela não esquentar mesmo no verão, por ser composta de ferro.

Balança espacial

O Planetário da Ufba conta com uma balança espacial disponível para quem tem curiosidade de saber qual seu peso em diferentes planetas.

Balança Espacial do Observatório e Planetário da Ufba | Foto: Azure Araujo / Ag. A TARDE

Terra, Lua, Marte, Vênus, Mercúrio, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano e até Plutão que não é mais planeta, você pode ver qual é seu peso em cada um deles.

Homenagem a objetos espaciais

Artes do Sputnik, o primeiro satélite artificial do mundo criado pelos soviéticos, em 1957 que marcou o início da corrida espacial.

James Web, uma arte do telescópio espacial desenvolvido pela NASA, responsável por observar a formação das primeiras galáxias e estrelas, estudar a evolução das galáxias e ver os processos de formação das estrelas e dos planetas.

“Constelação do berimbau”

Uma projeção luminosa da Constelação de Peixes foi carinhosamente apelidada de “Constelação do Berimbau”.

Constelação berimbau no centro, satélite Sputnik no canto direito e telescópio James Web na esquerda | Foto: Azure Araujo / Ag. A TARDE

A analogiga foi feita pelo Planetário como forma de reconhecimento e homenagem a Salvador.

Cúpula

Uma ampla variedade de sessões encantam diferentes públicos na cúpula. Com tecnologia de ponta em projeção esférica, Fulldome oferece uma experiência imersiva. O equipamento proporciona uma experiência muito atrativa, envolvente e única.

As sessões para o público geral e infantil integram a programação do Planetário, que acontece de terça à sábado e os horários podem ser conferidos na programação disponível no site ou redes sociais.

Há ainda épocas com sessões da Comunidade Ufba de diferentes cursos da Ufba, para realização de atividades acadêmicas, projetos, cursos e eventos.

Confira vídeo da experiência imersiva:

O planetário oferece ainda sessões para escolas públicas e privadas, mediante agendamento.

Novidade

A concretização do Planetário da Ufba é fruto de uma doação de Francisco Lacerda Brito, formado em Direito pela Ufba, e um grande admirador de astronomia e fundador do Instituto de Astronomia Brito Castelo Branco (IABCB).

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o astrônomo amador revelou que esteve recentemente na França, e trouxe fragmentos de meteoritos em lâminas que podem ser vistos no microscópio.

A previsão é que a novidade seja implementada a partir do próximo mês de setembro.

Veja a novidade:

Lâmina de fragmento de meteorito de carbono visto em microscópio | Foto: Azure Araujo / Ag. A TARDE

Confira vídeo da parte interna do Planetário da Ufba:

Serviço

O que: Observatório e Planetário da Ufba

Horários:

Observação dos astros pelo telescópio: terça a sexta das 18h30 às 20h;

Sessões na cúpula: terça à sábado (os horários podem ser conferidos na programação disponível no site ou nas redes sociais.

Como visitar:

Sessões na cúpula: os ingressos são disponibilizados no Sympla. O link para a plataforma pode ser encontrado no site do Planetário ou nas redes sociais;

A entrada para as sessões é gratuita para escolas públicas, estudantes de escolas públicas, pessoas inscritas no CadÚnico e comunidade UFBA;

Observação com telescópios: gratuitas.