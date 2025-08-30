PLANETÁRIO DA UFBA
Imperdível! Saiba como viajar para o espaço sem sair de Salvador
O Portal A TARDE te mostra como ter uma aventura inesquecível em equipamento científico
Por Azure Araujo
Já imaginou viajar para o espaço sem sair da terra? É isso mesmo, o Planetário e Observatório da Universidade Federal da Bahia (Ufba), oferece diversas ferramentas imperdíveis para visualizar os astros sob várias perspectivas
Telescópios, meteoritos, uma cúpula onde é possível ver estrelas e planetas bem pertinho de você, são algumas das atrações únicas do equipamento científico. O Portal A TARDE visitou o espaço e te mostra como explorar e ter uma aventura inesquecível.
Observação de astros
Localizado na entrada principal do Campus Universitário de Ondina, próximo ao Jardim Zoológico, assim que você chega ao equipamento, já se depara com grandes construções em formato de planetas e convite escrito na fachada “Vamos conhecer o céu?”.
O novo polo de atração e conhecimento na cidade recebe visitas de escolas no local, mediante agendamento e de terça a sexta das 18:30 às 20h, os telescópios são colocados do lado externo para as observações astronômicas.
Meteoritos
Uruaçu (disponível para tocar)
Fragmentos diretamente do espaço que caíram a milhares de anos na terra. Um deles pode inclusive ser tocado, o Uruaçu, encontrado no município do mesmo nome, em Goiás, em 1992. O objeto espacial fica logo na entrada do local.
O objeto é levemente gelado, dá para sentir uma pequena impressão de areia além de ter um cheiro peculiar de ferro, comum em meteoritos que são revestidos do mineral.
Bendegó
Uma réplica 3D em tamanho real, do maior meteorito encontrado em solo brasileiro, próximo ao riacho do Bendegó, na região de Canudos, no norte da Bahia, em 1784, está exposta no local.
A versão original encontra-se no Museu Nacional no Rio de Janeiro, e o Planetário conta toda a história em imagens da apelidada pela população, na época, de “pedra encantada”, devido ao fato dela não esquentar mesmo no verão, por ser composta de ferro.
Balança espacial
O Planetário da Ufba conta com uma balança espacial disponível para quem tem curiosidade de saber qual seu peso em diferentes planetas.
Terra, Lua, Marte, Vênus, Mercúrio, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano e até Plutão que não é mais planeta, você pode ver qual é seu peso em cada um deles.
Homenagem a objetos espaciais
Artes do Sputnik, o primeiro satélite artificial do mundo criado pelos soviéticos, em 1957 que marcou o início da corrida espacial.
Leia Também:
James Web, uma arte do telescópio espacial desenvolvido pela NASA, responsável por observar a formação das primeiras galáxias e estrelas, estudar a evolução das galáxias e ver os processos de formação das estrelas e dos planetas.
“Constelação do berimbau”
Uma projeção luminosa da Constelação de Peixes foi carinhosamente apelidada de “Constelação do Berimbau”.
A analogiga foi feita pelo Planetário como forma de reconhecimento e homenagem a Salvador.
Cúpula
Uma ampla variedade de sessões encantam diferentes públicos na cúpula. Com tecnologia de ponta em projeção esférica, Fulldome oferece uma experiência imersiva. O equipamento proporciona uma experiência muito atrativa, envolvente e única.
As sessões para o público geral e infantil integram a programação do Planetário, que acontece de terça à sábado e os horários podem ser conferidos na programação disponível no site ou redes sociais.
Há ainda épocas com sessões da Comunidade Ufba de diferentes cursos da Ufba, para realização de atividades acadêmicas, projetos, cursos e eventos.
Confira vídeo da experiência imersiva:
O planetário oferece ainda sessões para escolas públicas e privadas, mediante agendamento.
Novidade
A concretização do Planetário da Ufba é fruto de uma doação de Francisco Lacerda Brito, formado em Direito pela Ufba, e um grande admirador de astronomia e fundador do Instituto de Astronomia Brito Castelo Branco (IABCB).
Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o astrônomo amador revelou que esteve recentemente na França, e trouxe fragmentos de meteoritos em lâminas que podem ser vistos no microscópio.
A previsão é que a novidade seja implementada a partir do próximo mês de setembro.
Veja a novidade:
Confira vídeo da parte interna do Planetário da Ufba:
Serviço
O que: Observatório e Planetário da Ufba
Horários:
Observação dos astros pelo telescópio: terça a sexta das 18h30 às 20h;
Sessões na cúpula: terça à sábado (os horários podem ser conferidos na programação disponível no site ou nas redes sociais.
Como visitar:
Sessões na cúpula: os ingressos são disponibilizados no Sympla. O link para a plataforma pode ser encontrado no site do Planetário ou nas redes sociais;
A entrada para as sessões é gratuita para escolas públicas, estudantes de escolas públicas, pessoas inscritas no CadÚnico e comunidade UFBA;
Observação com telescópios: gratuitas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes