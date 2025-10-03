Menu
SALVADOR
SALVADOR

Implantes hormonais voltam ao uso terapêutico com novas regras

Capacitação sobre o dispositivo ocorre em Salvador voltada exclusivamente para ginecologistas

Redação

Por Redação

03/10/2025 - 12:47 h
Uso dos dispositivos passa a ter caráter exclusivamente terapêutico
Uso dos dispositivos passa a ter caráter exclusivamente terapêutico

Após meses no centro de uma controvérsia nacional, os implantes hormonais voltam a ganhar espaço no Brasil, agora sob um novo cenário regulatório e clínico. Com a revisão das diretrizes da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o uso dos dispositivos passa a ter caráter exclusivamente terapêutico, com foco em condições como menopausa, endometriose e climatério.

Metanol já matou dezenas de pessoas na Bahia há 26 anos; relembre
Homem morre com suspeita de intoxicação por metanol em Feira de Santana
Anvisa pede ajuda internacional para trazer antídoto do metanol

A medida representa um divisor de águas para o setor, restringindo o uso indiscriminado dos dispositivos, popularizados de forma inadequada como “chips da beleza”, e reforçando a necessidade de prescrição individualizada e acompanhamento médico contínuo.

“Saímos de um cenário de banalização para uma regulamentação rigorosa. Mas o conhecimento técnico ainda não chegou à população em geral”, avalia Manuela Coutinho, CEO do MC Legacy Lab, laboratório especializado exclusivamente em implantes hormonais estéreis.

Formação médica e atualização científica

Como parte desse novo momento, que une regulação e capacitação, o MC Legacy Lab realiza em Salvador, nos dias 4 e 5 de outubro, o IH360°, curso de imersão em implantes hormonais voltado exclusivamente a ginecologistas. O evento acontece no Hotel Mercure Boulevard Salvador, reunindo especialistas de diversas regiões do país para dois dias de debates técnicos e práticas clínicas.

A programação do primeiro dia, neste sábado, 4, inclui palestras sobre aspectos regulatórios, prescrição inteligente, terapias no climatério e menopausa, além de mesa-redonda sobre condução de efeitos colaterais. O encerramento contará com um coquetel e o lançamento dos livros Fazendo as pazes com a menopausa, da ginecologista Dra. Khatty Avéllan, e A Travessia, do médico e escritor Malcolm Montgomery.

No domingo, 5, os participantes seguem para o Heal Institute, onde participam do módulo hands-on, com práticas de inserção, manejo e retirada de implantes, incluindo técnicas guiadas por ultrassonografia.

“O IH360° foi desenhado para a realidade da ginecologia. Nosso objetivo é oferecer embasamento científico aliado à prática clínica, com foco em segurança e qualidade de vida das pacientes”, destaca Manuela Coutinho.

Combinando regulação, ciência e qualificação profissional, o curso reflete o novo posicionamento dos implantes hormonais no país: uma terapia de base médica, voltada a indicações precisas, e amparada por evidências e formação especializada.

Serviços

IH360° – Curso de Imersão em Implantes Hormonais

Data: 4 e 5 de outubro de 2025

Local (04/10): Hotel Mercure Boulevard Salvador — Av. Tancredo Neves, 3135, Caminho das Árvores, Salvador (BA)

Local (05/10): Heal Institute — Av. Antônio Carlos Magalhães, Itaigara, Salvador (BA)

Horários: 8h às 21h (sábado) | 8h às 18h (domingo)

Programação completa: mediante credenciamento

x