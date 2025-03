Incêndio atinge padaria no bairro de Brotas nesta sexta

Corpo de Bombeiros foi acionado e chamas foram controladas - Foto: Rperodução/Google Maps

Um padaria localizada na Rua das Pitangueiras, no bairro de Brotas, em Salvador, foi atingida por um incêndio nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 14. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as chamas já foram controladas, mas a causa do fogo ainda não foi divulgada.

Segundo os bombeiros, três vítimas foram levadas para a UPA após sofrerem com a inalação de fumaça. O estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado.