SALVADOR

Já é verão? Semana será marcada por sol e tempo firme em Salvador

Temperaturas variam entre 22°C e 33°C

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

09/12/2025 - 6:59 h
A semana entre os dias 8 e 14 de dezembro de 2025 será marcada pela predominância de tempo estável em Salvador, segundo o informativo meteorológico divulgado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal). A atuação de uma massa de ar quente e seca manterá o predomínio de sol em grande parte do período.

Apesar disso, a entrada de ventos úmidos vindos do oceano Atlântico favorecerá o aumento da nebulosidade e a possibilidade de até 20% de chuvas isoladas a qualquer hora do dia.

Ventos fortes durante toda a semana

As rajadas de vento chamam atenção na previsão e devem se manter entre 27 e 33 km/h, variando entre intensidade moderada e forte. A quinta-feira, 11, e a sexta-feira, 12, apresentam os ventos mais intensos, alcançando 33 km/h.

Confira a previsão completa:

Segunda-feira, 8

Dia com sol e algumas nuvens. Pequena chance de chuva rápida (20%). Ventos moderados de 27 km/h. Temperaturas entre 23°C e 32°C.

Terça-feira, 9

Predomínio de sol com variação de nuvens. Possibilidade de chuva isolada (20%). Ventos fortes, chegando a 30 km/h. Mínima de 24°C e máxima de 32°C.

Quarta-feira, 10

Céu aberto na maior parte do dia, com baixa probabilidade de chuva (10%). Ventos moderados de 28 km/h. Temperaturas variando de 23°C a 32°C.

Quinta-feira, 11

Aumento de nebulosidade e maior chance de chuva no período (30%). Ventos fortes, atingindo 33 km/h. Mínima de 22°C e máxima de 32°C.

Sexta-feira, 12

Dia ensolarado, com possibilidade pequena de chuva (20%). Ventos fortes de 33 km/h. Temperaturas entre 23°C e 33°C.

Sábado, 13

Predomínio de sol e baixa chance de precipitação (10%). Ventos fortes de 30 km/h. Mínima de 23°C e máxima de 33°C.

Domingo, 14

Manhã de sol e aumento de nuvens ao longo do dia. Possibilidade de chuva rápida (10%). Ventos fortes de 30 km/h. Temperaturas de 23°C a 32°C.

