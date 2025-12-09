SALVADOR
Já é verão? Semana será marcada por sol e tempo firme em Salvador
Temperaturas variam entre 22°C e 33°C
Por Victoria Isabel
A semana entre os dias 8 e 14 de dezembro de 2025 será marcada pela predominância de tempo estável em Salvador, segundo o informativo meteorológico divulgado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal). A atuação de uma massa de ar quente e seca manterá o predomínio de sol em grande parte do período.
Apesar disso, a entrada de ventos úmidos vindos do oceano Atlântico favorecerá o aumento da nebulosidade e a possibilidade de até 20% de chuvas isoladas a qualquer hora do dia.
Ventos fortes durante toda a semana
As rajadas de vento chamam atenção na previsão e devem se manter entre 27 e 33 km/h, variando entre intensidade moderada e forte. A quinta-feira, 11, e a sexta-feira, 12, apresentam os ventos mais intensos, alcançando 33 km/h.
Leia Também:
Confira a previsão completa:
Segunda-feira, 8
Dia com sol e algumas nuvens. Pequena chance de chuva rápida (20%). Ventos moderados de 27 km/h. Temperaturas entre 23°C e 32°C.
Terça-feira, 9
Predomínio de sol com variação de nuvens. Possibilidade de chuva isolada (20%). Ventos fortes, chegando a 30 km/h. Mínima de 24°C e máxima de 32°C.
Quarta-feira, 10
Céu aberto na maior parte do dia, com baixa probabilidade de chuva (10%). Ventos moderados de 28 km/h. Temperaturas variando de 23°C a 32°C.
Quinta-feira, 11
Aumento de nebulosidade e maior chance de chuva no período (30%). Ventos fortes, atingindo 33 km/h. Mínima de 22°C e máxima de 32°C.
Sexta-feira, 12
Dia ensolarado, com possibilidade pequena de chuva (20%). Ventos fortes de 33 km/h. Temperaturas entre 23°C e 33°C.
Sábado, 13
Predomínio de sol e baixa chance de precipitação (10%). Ventos fortes de 30 km/h. Mínima de 23°C e máxima de 33°C.
Domingo, 14
Manhã de sol e aumento de nuvens ao longo do dia. Possibilidade de chuva rápida (10%). Ventos fortes de 30 km/h. Temperaturas de 23°C a 32°C.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes