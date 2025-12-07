Menu
ACIDENTE GRAVE

Vídeo: condutor de Jet Ski morre após bater em barco na Ribeira

Uma outra pessoa ficou gravemente ferida

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

07/12/2025 - 22:25 h
Imagem ilustrativa da imagem Vídeo: condutor de Jet Ski morre após bater em barco na Ribeira
-

Um grave acidente envolvendo um Jet Ski e um barco de pesca deixou uma pessoa morta e outra ferida na noite deste domingo, 7, na região da Avenida Beira Mar, no bairro da Ribeira, em Salvador.

De acordo com os primeiros relatos de testemunhas, a moto aquática seguia em alta velocidade quando atingiu um barco de pesca que estava parado no mar. Com o impacto, o condutor do Jet Ski morreu ainda no local, antes da chegada das equipes de socorro.

Segundo informações iniciais, o condutor seria funcionário de uma grande empresa de turismo.

Passageira ferida

O condutor levava uma passageira na garupa da moto aquática, que ficou ferida com diversas fraturas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizaram o atendimento e encaminharam para uma unidade hospitalar. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Após o acidente, equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para isolar a área e auxiliar no resgate. O corpo do condutor deve ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por perícia.

x