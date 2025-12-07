Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TENSÃO

Homem rende família e faz crianças e adolescente reféns dentro de casa

Cinco pessoas estavam no imóvel no momento da invasão

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

07/12/2025 - 20:45 h
Após operações policiais, bairros do Subúrbio tem rotina voltando à normalidade
Após operações policiais, bairros do Subúrbio tem rotina voltando à normalidade -

Uma família foi feita refém após ter a casa invadida por um suspeito durante uma ação policial no bairro do Doron, em Salvador, na noite deste domingo, 7.

De acordo com informações apuradas pelo Portal A TARDE, cinco pessoas estavam no imóvel no momento da invasão:

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • dois adultos;
  • duas crianças;
  • um adolescente.

Conforme relato de uma fonte policial, equipes da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) realizavam rondas na região quando um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, ao notar a aproximação das viaturas, correu e invadiu a residência, mantendo a família sob ameaça.

Leia Também:

Homem é executado a tiros dentro de carro na Via Expressa
Idoso de 73 anos é preso suspeito de estupro de vulnerável na Bahia
Suspeito de estupro é ex-jogador do Santos e vai estrear no Baianão 2026

Diante da gravidade da situação, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado para conduzir as negociações. Após aproximadamente três horas de diálogo, o homem se rendeu e foi levado para a delegacia de flagrantes.

Ninguém da família ficou ferido.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

23ª CIPM Ação policial bope Doron família refém invasão de residência polícia Bahia Salvador tráfico de drogas violência urbana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Após operações policiais, bairros do Subúrbio tem rotina voltando à normalidade
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

Após operações policiais, bairros do Subúrbio tem rotina voltando à normalidade
Play

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

Após operações policiais, bairros do Subúrbio tem rotina voltando à normalidade
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Após operações policiais, bairros do Subúrbio tem rotina voltando à normalidade
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

x