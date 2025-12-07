TENSÃO
Homem rende família e faz crianças e adolescente reféns dentro de casa
Cinco pessoas estavam no imóvel no momento da invasão
Por Leilane Teixeira
Uma família foi feita refém após ter a casa invadida por um suspeito durante uma ação policial no bairro do Doron, em Salvador, na noite deste domingo, 7.
De acordo com informações apuradas pelo Portal A TARDE, cinco pessoas estavam no imóvel no momento da invasão:
- dois adultos;
- duas crianças;
- um adolescente.
Conforme relato de uma fonte policial, equipes da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) realizavam rondas na região quando um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, ao notar a aproximação das viaturas, correu e invadiu a residência, mantendo a família sob ameaça.
Diante da gravidade da situação, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado para conduzir as negociações. Após aproximadamente três horas de diálogo, o homem se rendeu e foi levado para a delegacia de flagrantes.
Ninguém da família ficou ferido.
