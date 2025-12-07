SALVADOR
Homem é executado a tiros dentro de carro na Via Expressa
Dis suspeitos que estavam em uma motocicleta se aproximaram do automóvel e dispararam diversas vezes
Por Leilane Teixeira
Um homem foi morto a tiros na tarde deste domingo, enquanto conduzia seu veículo no viaduto do complexo viário da Via Expressa Baía de Todos-os-Santos, em Salvador.
De acordo com as primeiras informações, dois suspeitos que estavam em uma motocicleta se aproximaram do automóvel e dispararam diversas vezes contra o motorista, que não resistiu aos ferimentos e morreu dentro do carro. A identidade dele ainda não foi divulgada.
PM acionada
Equipes da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas e, ao chegar ao ponto indicado, encontraram a vítima já sem vida. Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também compareceram à ocorrência e confirmaram o óbito.
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia no local e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) Nina Rodrigues, onde serão feitos exames complementares.
Leia Também:
A investigação será conduzida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo a Polícia Civil, diferentes linhas de apuração estão sendo consideradas, incluindo:
- possível briga de trânsito;
- tentativa de roubo seguida de morte (latrocínio);
- ou execução.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes