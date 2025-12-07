Homem é executado a tiros dentro de carro na Via Expressa

Polícia Militar/Ilustrativa - Foto: Divulgação

Um homem foi morto a tiros na tarde deste domingo, enquanto conduzia seu veículo no viaduto do complexo viário da Via Expressa Baía de Todos-os-Santos, em Salvador.

De acordo com as primeiras informações, dois suspeitos que estavam em uma motocicleta se aproximaram do automóvel e dispararam diversas vezes contra o motorista, que não resistiu aos ferimentos e morreu dentro do carro. A identidade dele ainda não foi divulgada.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

PM acionada

Equipes da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas e, ao chegar ao ponto indicado, encontraram a vítima já sem vida. Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também compareceram à ocorrência e confirmaram o óbito.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia no local e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) Nina Rodrigues, onde serão feitos exames complementares.

A investigação será conduzida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo a Polícia Civil, diferentes linhas de apuração estão sendo consideradas, incluindo: