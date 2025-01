Janeiro Branco: locais promovem atendimento psicológico gratuito em Salvador

As doenças mentais podem ser causadas por uma série de fatores - Foto: Freepik

O primeiro mês do ano é marcado pela campanha Janeiro Branco, que promove alertar para os cuidados com a saúde mental e emocional da população. Em Salvador, diversos espaços oferecem atendimentos gratuitos ou com valores acessíveis para a realização de terapias.

A psicóloga Juliana Gomes ressalta a relevância desses atendimentos sociais: Um dos principais objetivos da campanha é destacar a importância do cuidado da mente, além de combater os estigmas relacionados aos transtornos mentais. É um mês repleto de incentivos ao autocuidado, à prevenção, à busca por informações e à sensibilização coletiva.

De acordo com a especialista, as doenças mentais podem ser causadas por uma série de fatores, como genética, estresse, abuso de substâncias e traumas. Segundo Juliana, é extremamente importante falar sobre saúde mental de forma aberta, para que alcance todas as pessoas que precisam de informação e cuidado, ampliando sua rede de apoio.

Atendimentos

Guarda Civil Municipal

Em Salvador, a Guarda Civil Municipal (GCM) retoma os atendimentos psicológicos gratuitos do projeto Curare, disponibilizados todos os sábados para a população de Salvador. Ponto de apoio para pessoas com algum tipo de dificuldade emocional, a iniciativa foi reiniciada no sábado 11, na Lagoa dos Pássaros, na Primeira Travessa Arnaldo Lopes da Silva, 108, no Stiep.

O atendimento ocorre por ordem de chegada, das 8h às 12h. Qualquer pessoa que necessite de alguma atenção psicossocial pode se dirigir ao local e procurar a assistente social ou algum atendente do projeto. Inicialmente, é realizada uma triagem e, em seguida, o remanejamento para o psicólogo.

As consultas são individuais, com um psicólogo por paciente, e duração média de 40 minutos. O acompanhamento leva, no mínimo, três meses, e depende do transtorno e necessidade de cada paciente

Lar Harmonia

O Lar Harmonia oferece psicoterapia individual e em grupo familiar, sem cobrar nada, a pessoas de baixa renda, residentes na região metropolitana de Salvador e Lauro de Freitas. Os interessados devem agendar uma entrevista de triagem através do contato (71) 3038-7368, das 08:00hs às 16:30h, com intervalo de almoço. A agenda é aberta sempre no primeiro dia útil do mês. A fundação fica localizada na Rua Deputado Paulo Jackson, número 560, em Piatã.

Instituição Cidade da Luz

A Instituição Cidade da Luz oferece atendimentos, preferencialmente, para pessoas das comunidades de Pituaçu e da Boca do Rio, que tenham renda familiar de até dois salários mínimos e que estejam vivenciando algum tipo de sofrimento psíquico. Mais informações podem ser obtidas através do contato (71) 3363-5538. O Instituto está localizado na Rua Barreto Pedroso, 295, Pituaçu.

Universidade Federal da Bahia

O Serviço de Psicologia da Universidade Federal da Bahia oferece psicoterapia por valores de acordo com a possibilidade de pagamento de cada paciente, não havendo valor mínimo estipulado. Os atendimentos são voltados para pessoas adultas. Os interessados devem enviar uma mensagem via whatsapp para o número (71) 98726-4024, para verificarem os horários disponíveis para agendamento, de acordo com o turno e o horário que possam reservar para ir semanalmente à Instituição. A clínica-escola fica no Campus São Lázaro, situado na Rua Aristides Novis, número 197, Federação.

Escola Bahiana de Medicina

A Sessão Clínica do Serviço de Psicologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública oferece atendimento psicológico gratuito ou a preços populares. O contato para agendamento é o (71) 3276-8259. Fica na Avenida Dom João VI, número 275, em Brotas.

Centro Universitário Jorge Amado

O Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge) oferece atendimento a crianças, adolescentes e adultos. Novas vagas são abertas no início de cada semestre. O contato para mais informações é o (71) 3206-8489. O Centro fica localizado no Campus Paralela, situado na Avenida Luís Viana, número 6775, no bairro da Paralela.

UNISBA

O Serviço Escola de Psicologia Stella de Faro, do Centro Universitário UNISBA (FSBA), oferece atendimento individual e em grupo a todas as idades. O contato pode ser feito por telefone, através do (71) 4009-2937, ou presencialmente. Fica na Rua Senta Púa, número 191, Ondina.

FTC

O Serviço de Psicologia da FTC (Faculdade de Tecnologia e Ciência) oferece atendimento com taxa a combinar com o paciente, podendo ser gratuita. O contato é o (71) 3281-8073. Fica na Avenida Luís Viana Filho, número 8812, Paralela, sala 311, módulo 2, nível 3.

Unime

A Clínica Escola de Psicologia da Unime oferece atendimento psicológico individual, grupos terapêuticos, orientação para pais e profissionais. O contato é o (71) 3879-9155. Fica no Campus II da Unime de Salvador, na Rua Jairo Simões, número 3172, 5º andar, Imbuí.

Unifacs

O Núcleo de Estudos e Práticas Psicológicas (NEPSI) da Unifacs oferece serviço de psicoterapia individual, conjugal, familiar, psicodiagnóstico e orientação profissional de forma gratuita ou a preço negociado. O contato pode ser feito através do número: (71) 3271-8119. O Núcleo fica localizado na Rua Solimões, 181, Saboeiro.

Universidade Estadual da Bahia (UNEB)

A Universidade Estadual da Bahia (UNEB) oferece psicoterapia individual e em grupo com todas as faixas etárias, de maneira gratuita. O contato pode ser feito através do número: (71) 3117-5336/5341. A Universidade fica localizada na Rua Silveira Martins, 2555, Cabula.

Faculdade Ruy Barbosa

A Faculdade Ruy Barbosa oferece orientação profissional, psicoterapia individual e familiar (todas as faixas etárias), diagnóstico e reabilitação cognitiva, além de atendimento psicológico com enfoque em gênero (núcleo de Direitos Humanos e LGBT), de maneira gratuita. O telefone para contato é o (71) 3205-1745. A faculdade fica localizada na Rua Theodomiro Batista, 422, Rio Vermelho.

CAPS



Além disso, todos os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) oferecem atendimento psicológico gratuito, através do Sistema Único de Saúde (SUS).