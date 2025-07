'Jet ski Lamborghini' não tem autorização para alugar passeios turísticos

Jet boat chamou a atenção de quem estava na praia da Ribeira - Foto: Reprodução| Redes Sociais

O modelo aquático luxuoso de um jet boat chamou a atenção de quem 'pegava uma cor' na praia da Ribeira, no sábado, 19. Uma volta de 15 minutos no jet ski lamborghini estava sendo oferecida por R$ 150, mas apesar de ter permissão para navegar, a embarcação não tem autorização para comercialização de passeios turísticos.

De acordo com uma nota do Comando do 2º Distrito Naval ao Portal A TARDE, o jet ski lamborghini, que pode chegar a até 80 km/h, está inscrito na Capitania de Alagoas apenas para uso exclusivo em atividade de esporte e recreio, mas não está regulamentada para comercializar passeios turísticos ou transporte remunerado de passageiros.

Caso deseje realizar esse tipo de atividade, o proprietário terá que solicitar a reclassificação da embarcação junto à Capitania dos Portos.

Ainda segundo a capitania, a embarcação está legalizada ao uso porque apenas o casco foi adaptado com estruturas externas que conferem o aspecto visual de um automóvel, sem alterar as características de navegabilidade e propulsão previstas para esse tipo de embarcação.



Lamborghini aquática parou a Ribeira

Nas redes sociais, o dono da embarcação, identificado como DJ Fabão, informou que o veículo está disponível para passeio apenas na região da Cidade Baixa, em Salvador, e comporta quatro passageiros, sendo um funcionário da empresa, por questão de segurança.

“Cobramos R$ 150 por pessoa, 15 minutos, vai até o Humaitá e volta, uma experiência maravilhosa”, diz a empresa, nos stories do Instagram.

Ele chegou a informar que órgãos como a Transalvador e a Marinha pararam a embarcação em alto mar para fazer a vistoria. “A Transalvador do Mar veio verificar se tá tudo ok. Até a Marinha sem entender nada”, disse, seguido de risos.

Em nota, o Comando do 2º Distrito Naval informou que a embarcação em questão já foi abordada por Inspetores Navais da CPBA durante ação de fiscalização, não sendo identificadas, na ocasião, irregularidades quanto à documentação, habilitação do condutor ou condições de navegabilidade.